При входе на продуктовую ярмарку не нужно предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР тест или документ о выздоровлении.

В "красной" зоне в Киеве сельскохозяйственные ярмарки продолжат работать.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба на своей странице в Facebook, на этой неделе продуктовые ярмарки организованы почти на 60 локациях.

"Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме", - отметил он.

Кулеба обратил внимание на правила посещения ярмарок в условиях действующих карантинных ограничений, отметив, что при входе не нужно предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР тест или документ о выздоровлении. В то же время, для продавцов и посетителей обязателен масочный режим.

Читайте такжеВ "красном" Львове ослабили карантин: кого это касаетсяОрганизаторы должны обеспечить проведение каждое утро у всех продавцов температурного скрининга, показатели которого заносятся в журнал термометрии, все продуктовые палатки должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами.

Кулеба также отметил, что в городе продолжают работать 3 коммунальных рынка: Владимирский, Житний и Бессарабский. Он добавил, что на днях в КП "Житний рынок" открылся пункт вакцинации. Работает во вторник, среду и пятницу с 11:00 до 16:00, Верхний Вал, 16.

Киев перешел в "красную" зону карантина: что известно

С понедельника, 1 ноября, Киев перешел в "красную" зону карантина.

С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

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Автор: Инна Андалицкая