На нарушителей составлены протоколы по ст.44-3 КоАП.

Сегодня в Киеве была приостановлена работа ТРК «Гулливер» и магазина «Фокстрот» по ул. Антоновича, 50, которые работали вопреки карантину выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

«Участники мобильных групп контроля выяснили, что, несмотря на запрет, деятельность осуществляли ТРК «Гулливер» и магазин «Фокстрот» по ул. Антоновича, 50 (был открыт для посетителей магазин «Эльдорадо»). Составлены протоколы на уполномоченных лиц по ст.44-3 КоАП, магазины были закрыты», - говорится в сообщении.

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Всего в столице в воскресенье мобильными группами проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования.

По результатам проведенного контроля составлено 55 протоколов об административных правонарушениях по ст. 44-3 КоАП «Нарушение правил карантина людей» за несоблюдение карантина.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Тамара Отовская