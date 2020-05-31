Календарь событий: опустошившее казну Франции гуляние, коронация королевы Елизаветы, прародители парашюта и велосипеда, казус на презентации "Форда", смертная казнь за поджог леса, Тадж-Махал и первые жильцы "Белого дома"

1 июня

В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это - один из самых «пожилых» международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. История умалчивает, почему была выбрана дата 1 июня. У этого праздника есть свой флаг: на зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные человеческие фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Они символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли - символ общего дома. Но дом, похоже, не гостеприимен. По данным ВОЗ, только из-за загрязнения окружающей среды ежегодно умирает 1,7 миллиона детей. Украина присоединилась к празднованию Дня защиты детей с 1998 года. В последние годы в нашей стране ситуация с защитой детей критически ухудшилась. Это связано с вооруженной агрессией России на Донбассе, где жизнь детворы ежедневно подвергается опасности. По данным ЮНИСЕФ, в ходе конфликта в Украине пострадали более 5 млн человек, из них 1,7 млн – дети. Число погибших детей измеряется сотнями, десятки тысяч детей продолжают находиться в серой зоне.

Еще 1 июня, что созвучно с Днем защиты детей, - Всемирный день родителей. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. И, начиная с 2013 года, отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета. Именно родители, что подразумевает понятие «семья», несут ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы они были счастливы, росли в любви и понимании, и тогда их развитие будет гармоничным.

Также 1 июня - Всемирный день молока. Праздник сравнительно молодой – его впервые отметили в 2001 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Между тем, несмотря на «всемирный» статус праздника, ряд стран решили отмечать свой, отдельный, День молока. Так, в Австралии он приходится на 26 сентября, в Финляндии - на 3 июня, в Малайзии - на 11 июня. Кстати, близкая «родственница» молока – сгущенка – появилась на свет, благодаря американцу Гейлу Бордену, который потратил не один год на разработку технологии длительного хранения молока.

В 1479 году в Копенгагене был открыт первый в Дании университет.

В 1495 году появилось первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор.

В 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко.

В 1860 году принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.

В 1862 году на всей территории США было запрещено рабство.

В 1869 году американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрический регистратор голосования.

В 1880 году в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) был установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.

В 1924 году со сборочного конвейера сошел первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

В 1935 году в Англии был введен экзамен на получение водительских прав.

В 1938 году вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил 10 центов. Уже к 1995 году сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Приключенческую историю придумал Джерри Сигел (1914–1996), а известный всем образ здоровячка в облегающем синем костюме с красной буквой S на груди создал художник Джо Шустер. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году.

В 1946 году впервые в Британии были выданы телевизионные лицензии; они стояли 2 фунта.

В 1950 году фирма грамзаписи «Decca Records» выпустила первую в мире пластинку на 331⁄3 об/мин.

В 1967 году вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» — лучший альбом всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

В 1980 году начал работу телеканал Теда Тернера — «CNN» (Cable News Network). Это - первый круглосуточный информационный канал в мире.

В 2001 году в непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями и День рождения «Супермена».

Именины у Корнилия, Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия и Олега.

2 июня

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть важные исторические даты.

Так, в 1537 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

В 1857 году Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

В 1891 году по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе было введено пенальти.

В 1896 году в США итальянец по происхождению Гульельмо Маркони запатентовал радио.

В 1897 году еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

В этот день в 1946 году в Италии по результатам референдума была упразднена монархия и провозглашена республика. Что немаловажно - женщинам было предоставлено право голоса.

В 1953 году 2 июня в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда ей было 25 лет. Впервые это событие транслировалось по телевидению. Сейчас королеве 94 года, но несмотря на почтенный возраст, чувствует она себя превосходно. Плюс, более 70 лет благополучного брака. Видимо, играет свою роль образ и режим жизни, который более 60 лет остается неизменным. О своих традициях королева не рассказывает журналистам, но ВВС поведала. Так, завтрак Ее Величества строго в 9 утра, причем в одиночестве. Меню стола, как и у подданных - кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком. К этому времени, за исключением Рождества, когда у королевы выходной, ее личный секретарь готовит знаменитый «красный портфель» с документами для ознакомления и подписи монарха. После идет время ответов на корреспонденцию - чернильной ручкой на специальной бумаге и обязательно со словами благодарности. Потом занятия по настроению - езда верхом, прогулки в парке, встречи и приемы. К четырем часам королевской чете подают обед - чай с пирожными, печеньями и бутербродами. Больше всего Елизавета любит бисквиты – медовый, имбирный, фруктовый или шоколадный. Бутерброды подаются, как минимум, двух видов - с огурцами, копченым лососем, яйцами и майонезом, ветчиной и горчицей. Через пару часов следует дань традиции английской аристократии - вечерняя ванна перед ужином, который начинается с напитков. Ее Величество предпочитает коктейль из джина с вермутом. На ужин королева любит блюда, приготовленные из дичи или рыбы из ее поместий. Экзотическую пищу она не любит. Вот так выглядит один день Английской королевы.

Неофициальные праздники – День падающих шкафов, День запуска бумажных змеев и самолетиков, Международный день блудниц, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.

Именины у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа и Владимира.

3 июня

В среду - Всемирный день велосипеда, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. Учтен был тот факт, что велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, а значит его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. Кроме того, производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта, прежде всего мото- и автотранспорта. Кстати, во многих странах велосипеды сейчас на пике популярности, а в некоторых государствах – это национальное средство передвижения. История велосипеда следующая: в 1418 году Джованни Фонтана построил первое в мире транспортное средство, приводимое в движение мышечной силой человека. Это была четырехколесная тачанка, имеющая передачу на задние колеса через веревку между деревянными шкивами. Дальше «велосипед» усовершенствовался и только в 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез из Карлсруэ создал макет, а в 1818 году запатентовал первый двухколесный самокат, который он назвал «машиной для бега». Он был двухколесным, снабжен рулем и выглядел в целом, как велосипед без педалей; рама была деревянной. В английском и французском языках изобретение назвали дрезиной в честь изобретателя. Через некоторое время изобретение стало популярным в Великобритании, где его прозвали «денди-хорз». Многие британские производители карет стали выпускать свои самокаты; самым знаменитым из них стал Денис Джонсон из Лондона, объявивший в конце 1818 года о выпуске усовершенствованной модели. Слово «велосипед» придумано французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом для обозначения усовершенствованного самоката Дреза, снабженного седлом с изменяемой высотой. Сейчас велосипед - надежное устройство, созданное из композитных материалов на высокоточном оборудовании, запчасти и аксессуары к ним универсализированы. На рынке присутствует колоссальное количество моделей, но все они предназначены для разных задач и обладают разными характеристиками.

3 июня 1785 года «родился» парашют - французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал свое «детище» в Лондоне. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Она приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел очередной эксперимент - с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Это произошло 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

В 1789 году шотландский путешественник Александр Маккензи открыл реку в Канаде, названную его именем - Маккензи.

В 1837 году под Лондоном был открыт первый в мире ипподром для заездов с препятствиями.

В 1970 году был синтезирован первый искусственный ген.

3 июня 2004 года в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа «Немо». Его глубина составляет 33 метра.

Неофициальные праздники - Международный день бега и Всемирный день косолапости.

Именины у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Кассиана, Михаила и Ярослава.

4 июня

В четверг - Международный день невинных детей - жертв агрессии. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1982 году. День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых было много детей. И сегодня есть дети, у которых нет настоящего, - это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН и учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии. По данным ООН, на сегодня 250 миллионов детей проживают в странах и на территориях, затронутых конфликтами.

В Украине - День хозяйственных судов. Он отмечается с 1991 – с момента создания арбитражных судов. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1391 году в испанской Севилье начался антиеврейский погром. Было убито 4 тысячи человек, множество евреев приняли насильственное крещение. Погромы перекинулись на другие города Кастилии и Арагона. Часть испанских евреев переселилась в Португалию, Алжир и Марокко.

В 1665 году испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом (он назвал их Острова Треугольного Паруса), в Марианские.

В 1800 году в Вашингтоне было завершено строительство Белого дома, и в него сразу же въехали первые обитатели – второй президент США Джон Адамс с женой Абигайль. Официальная резиденция президента расположена в самом центре Вашингтона – на Пенсильвания-авеню. Здание было построено по проекту архитектора Джеймса Хобэна, а участок для строительства выбирал сам Джордж Вашингтон – первый президент США. Традиционное название закрепилось за резиденцией почти сразу же. Дело в том, что облицованное белым вирджинским песчаником, здание сильно выделялось среди окружающих домов, построенных из красного гранита. В 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил: «Белый Дом» – официальным названием президентской резиденции. В течение 19 века здание реконструировалось и модернизировалось. Появились западная и восточная террасы, а также южный портик полукруглой формы и северный портик с колоннадой. Постепенно в особняке заменялся интерьер, проводились электричество, телефон и т.п. В 1948 году при президенте Трумэне Белый дом был полностью реконструирован. Под ним был построен двухэтажный подвал, который служит штабом оперативного руководства внешнеполитическими и военными акциями президента. Современный Белый дом является также музеем и открыт для доступа широкой публики. Каждая президентская семья оставила в нем что-то от себя. Здесь хранятся сахарница Марты Вашингтон, серебряный кофейник Абигайль Адамс, туалетный столик Элеоноры Рузвельт. Основное здание до сих пор остается жилым помещением, где находятся апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле 18 и 19 веков. Все президентские административные помещения, включая знаменитый Овальный кабинет, где неоднократно решалась судьба Америки, расположены в западном крыле.

В 1896 году прошло испытание первого автомобиля, построенного Фордом. Был и казус – презентацию задержали на час. Как оказалось, автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его собирали.

В 1917 году на торжественном заседании Совета попечителей Колумбийского университета впервые были объявлены лауреаты премии, учрежденной согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера, и в память о нем и его идеалах названной Пулитцеровской. Завещанием предусматривались премии в 13 номинациях - 4 в журналистике, 4 в литературе, 4 «путешествующих» и 1 - в образовании, однако в первый год Совет объявил о проведении конкурса только в семи номинациях, причем в трех из этих конкурсов победил кандидат «Не присуждать». То есть, Пулитцеровская комиссия по присуждению премии с первых же дней своего существования заявила об очень высоких требованиях к соискателям. Сам завещатель уполномочил Комиссию «удержать любую из премий, соискания которой окажутся ниже стандартов качества, принятых в его изданиях».

В 1925 году был основан автомобильный концерн «Крайслер».

В 1942 году в этот день Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.

В 1956 году госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях». Содержание доклада в тот же день прозвучало в эфире радио «Свободная Европа».

В 1969 году в Израиле был принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами еще почти 11 лет, до февраля 1980 года.

В 1999 году впервые был выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.

Неофициальные праздники - Международный день спойлеров и Международный день борьбы с кариесом зубов.

Именины у Владимира, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии и Карла.

5 июня

В пятницу - Всемирный день окружающей среды, учрежденный ООН в 1972 году и который является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных поводов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дата неслучайная - 5 июня начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды, следствием чего стало создание Программы ООН по окружающей среде - ЮНЕП. За эти годы тысячи людей из разных стран приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас взять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать положительным изменениям.

Еще 5 июня отмечается Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом. Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года, а предшествовала этому целенаправленная работа ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). В 2009 году ФАО приняла Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла, вступившее в силу 5 июня 2016 года. Это соглашение направлено на предотвращение незаконного вылова рыбы через недопущение в порт рыболовных судов, ведущих ННН промысел. Документ носил обязательный характер. Для привлечения внимания к проблеме незаконного рыбного промысла, а также к сопутствующим вопросам этой проблемы Генеральная Ассамблея ООН объявила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры.

В 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат - воздушный шар. Он был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Высота шара составила 15 метров, объем - 2200 кубических метров, а весил он более 200 кг. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров. Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд пролетели на нем почти полчаса. В 1906 году были устроены первые воздухоплавательные состязания на кубок, организованный американским магнатом Гордоном Беннетом.

В 1799 году немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э.Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке. Материалы экспедиции вошли в 30-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 годах».

В 1940 году в США были продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».

В 1957 году исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер инициировал перед АМА проверку спортсменов на допинг.

В 1968 году после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующий день. Пострадали еще пять человек. Убийца Серхан Бишара был сразу же схвачен. 24-летний палестинско-иорданский иммигрант был осужден к пожизненному заключению. Адвокаты Серхана опубликовали заявления, утверждая, что имеют доказательства того, что его подставили. Но суд рассматривать эту версию отказался. Тело Кеннеди покоилось в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке в течение двух дней; похоронная месса состоялась 8 июня. Тело было предано земле рядом с его братом Джоном на Арлингтонском национальном кладбище. Его смерть инициировала начало защиты кандидатов в президенты со стороны Секретной службы Соединенных Штатов.

В 1977 году 5 июня в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

В 1981 году американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями М.Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека, - AIDS, синдром приобретенного иммунодефицита. В 1983 году французские ученые под руководством профессора Монтанье в институте Пастера впервые выделили из лимфатического узла больного вирус, вызывающий эту болезнь. В следующем году такой же вирус удалось выделить ученым Института вирусологии человека Мэрилендского университета (США). В 1987 году Всемирная организация здравоохранения приняла его единое название – «вирус иммунодефицита человека» - ВИЧ. Были установлены и пути заражения ВИЧ: половой, который является доминирующим, внутривенный и передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку. Бурный рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 года. СПИД – конечную стадию развития ВИЧ-инфекции назвали «Чумой 20 века», но она перекочевала и на просторы 21 века. Значительный прогресс в противодействии СПИДу в последние 15 лет способствовал принятию глобального обязательства положить конец эпидемии к 2030 году. На сегодня в мире свыше 37 млн человек живет с ВИЧ, только 22 млн людей из них получают антиретровирусную терапию, практически 2 млн человек заражаются вирусом ежегодно. Причем только 70% людей, инфицированных ВИЧ, знают о своем положительном статусе. Украина занимает лидирующее место в Европе по заболеваемости ВИЧ.

В 2009 году суд Калифорнии вынес смертный приговор 38-летнему Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов, вследствие которых погибли 5 человек - пожарные, пытавшиеся спасти от огня сельский дом. Ойлер не прекратил жечь леса, даже когда узнал о гибели людей. Свыше 10 тысяч человек тогда пришли на похороны пожарных, четверым из которых не было еще и тридцати. По словам судьи Чарльза Моргана, Ойлер «задался целью ввергнуть округ в хаос» и, по мере приобретения опыта, устраивал пожары все более продуманно и изощренно. В 17 случаях из 20 он использовал зажигательную смесь. Лесные пожары в Калифорнии происходят практически каждую осень, причиняя миллиардный ущерб. Основной их причиной является сухой и жаркий климат, однако власти и общественность уверены, что тут не обходится без злого умысла.

В 2010 году в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальный праздник - Всемирный день против видовой дискриминации.

Именины у Михаила, Игнатия, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиты, Данила, Андрея, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Евфросинии и Якова.

6 июня

В Украине - День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден указом президента в 1994 году в честь принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов, что произошло в 1992 году в этот день. День журналиста - это не только профессиональный праздник корреспондентов и репортеров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты. Поздравляем!

В 1664 году в этот день Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1882 году более 100 тысяч жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.

В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата. Для глажки одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскаленной печью. Вскоре вместо того, чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него. Во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газу и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Были они пожароопасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали. Первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. В 1920 году появились первые утюги с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа ткани из трех предложенных - шерсть, лен, шелк - утюг нагревался до нужной температуры. Во второй половине 20 века появились первые утюги с функцией отпаривания. Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла семимильными шагами.

В 1933 году в городе Кэмден, штат Нью-Джерси, открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

В 1942 году был совершен первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

Неофициальные праздники - День рисования драконов и Международный день очистки водоемов.

Именины у Никиты, Симеона, Стефана, Феодора, Ксении и Ивана.

7 июня

В воскресенье – Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Он был учрежден в декабре 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращен как к властным структурам, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы их сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и работникам торговли).

В Украине - День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1340 году в этот день в Голландии был основан город Роттердам.

В 1520 году близ Кале – порт у пролива Па-де-Кале, крупнейший по численности населения город департамента Па-де-Кале, он также является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции, расстояние по прямой до Британии составляет 34 километра - встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных. Это гуляние на 10 лет опустошило французскую казну. Его прозвали «Поле золотой парчи».

7 июня 1632 был заложен мавзолей Тадж-Махал в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Позже и он был тут похоронен. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юности увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем, согласно старинным документам, известно и имя главного архитектора - Устад-Ис. В работе принимало участие более 20 000 человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Здание стоит на высокой квадратной платформе. Главный купол поднимается на 64-метровую высоту и окружен четырьмя малыми куполами. Всю композицию завершают четыре минарета. Изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным растительным орнаментом, а сводчатые переходы – арабской вязью, запечатлевшей в камне тексты некоторых глав из Корана. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.

В 1692 году в этот день произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами, которое уничтожило город Порт-Ройал - главную пиратскую базу в Карибском море. С этого начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

В 1775 году Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты (United States).

В 1903 году в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.

В 1919 году в Нью-Йорке впервые в мире были применены письменные тесты для получения водительских прав.

В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан.

В 1960 году в Саудовской Аравии женщинам было разрешено получать образование.

В 1965 году корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон - CV-2000. Он тогда стоил 995 долларов.

Еще в воскресенье - День Святой Троицы. Это - один из основных праздников в христианстве. Он был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.

Неофициальные праздники - День незнакомой кофейни и День краудфандинга.

Именины у Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта и Елены.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная