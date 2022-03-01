Основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется - убегайте как можно быстрее.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации относительно действий в случае угрозы обрушения здания, а также если завал в разрушенном доме уже произошел.

Об этом говорится в инфографике Минздрав в Facebook.

В частности, "основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется - убегайте как можно быстрее".

Также рекомендуется не пользоваться лифтом; прихватить деньги и документы (при условии, что это вас не задержит в помещении), сообщить об угрозе обвала других людей, находящихся в помещении; не создавать давку в дверях при эвакуации.

Кроме того, на улицу надо выйти на безопасное расстояние. Рекомендуется останавливать тех, кто пытается прыгнуть с балконов и окон выше первого этажа.

При этом, если возможности покинуть здание нет, то надо занять наиболее выгодную позицию: это могут быть проемы дверей, углы (если в углу стоит стол, можно спрятаться под ним), место под балками, каркасами.

Надо держаться подальше от окон, не выходить на балкон. При возможности надо выключить воду и газ, обесточить помещение, напоминают специалисты.

После того рекомендуется позвать на помощь и сообщить о случившемся.

В то же время, если вас никто не слышит, то надо попытаться высвободить руки и ноги; рассмотреть, какими предметами вас завалило: если они не слишком тяжелые, можно попытаться осторожно разорвать завал. Надо попытаться не задеть то, за что вы держитесь. При этом, если не видно, чем завалило, или предметы, которыми завалило, очень тяжелые, то надо терпеливо звать на помощь несколько часов, но если никто не будет слышать, надо попробовать сильнее разбирать завал. После освобождения надо осмотреть себя, и если будет необходимо, надо оказать первую медицинскую помощь: остановить кровотечение, зафиксировать сломанную конечность.

В рекомендациях отмечают: если нет возможности самостоятельно выбраться из дома, то надо постараться известить о себе (если есть возможность, воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучать по трубам и батареям отопления, громко звать на помощь).

Также в ожидание помощи надо стараться избежать переохлаждения, добавили в Минздраве.

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