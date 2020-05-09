Как в Киеве прошли мероприятия ко Дню победы: отчет полиции (фото)

В полиции отметили, что в Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка. В то же время было составлено четыре административных протокола.

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

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Отмечается, что во время мероприятий в Парке Вечной Славы на специально установленных пропускных пунктах работники полиции проводили поверхностную проверку для выявления запрещенных вещей у лиц, которые пришли возложить цветы к мемориалу.

Вместе с тем, в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в 1,5 м, а также выдавали защитные маски тем, у кого их не было.

С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции столичные спасатели каждый час проводили дезинфекционную обработку на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы.

"Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Следовательно, полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3, а остальные - по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения", - сообщили в полиции.

В Киеве также состоялось несколько автопробегов, которые прошли без нарушений.

Отмечается, что правоохранители продолжают обеспечивать общественный порядок на улицах Киева и контролируют соблюдение карантинных ограничений.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.