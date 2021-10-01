Ляшко назвал условие, при котором Украина может повторить позитивный пример Великобритании и Дании и отменить карантин.

Украина сможет повторить успешный опыт Великобритании и Дании, отменив карантинные ограничения, но при условии, если в стране уровень вакцинации среди взрослого населения достигнет 70%.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на телеканале Украина 24.

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, мы можем повторить успешные примеры Великобритании и Дании, которые при таких уровнях вакцинации отменили карантинные ограничения", – сказал глава МОЗ.

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По словам министра, несмотря на цифры новых случаев заражений коронавирусом, здравоохранительные системы этих стран спокойно справляются с нынешней нагрузкой.

Он также заявил, что сегодня пандемия коронавирусной болезни стала "пандемией невакцинированных".

По словам Ляшко, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированные. Также он отметил, что 80% летальных случаев приходится на людей старше 60 лет, из них 98% не делали прививки от COVID-19.

В связи с этим, как считает Ляшко, пока не будут привиты 50-70% взрослых, рано переходить на вакцинацию подростков, несмотря на то, что производители некоторых препаратов разрешили применять их для детей от 12 лет.

Напомним, Ляшко так же оценил вероятность тотального локдауна в Украине. Он считает, что для этого пока никаких предпосылок нет. По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сообщил он.

Напомним, 23 сентября по всей Украине вступил в силу карантин "желтой зоны". Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.

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Автор: Виктория Гордиенко