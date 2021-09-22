С 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень эпидопасности.

С завтрашнего дня, 23 сентября, в связи с введением "желтого" уровня эпидемической опасности в Украине, бизнесу предлагается два варианта работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"С завтрашнего дня во всех регионах страны вводится "желтый" уровень эпидопасности. Это означает дополнительные ограничения по дистанции и количеству мест в общественных заведениях. Мы предлагаем бизнесу два варианта работы. Первый - работать без дополнительных ограничений, но для этого 80% персонала и все посетители должны иметь "желтый" ковид-сертификат, удостоверяющий получения одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении", - сказал он.

По словам Шмыгаля, бизнес должен самостоятельно проверять наличие этих документов.

"Второй вариант - работать со всеми дополнительными ограничениями "желтой" зоны и не проверять соответствующие документы о вакцинации. Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции", - пояснил глава правительства.

"Желтая" зона в Украине

В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: за минувшие сутки 21 сентября выявили почти 7 тысяч новых инфицированных коронавирусом.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

установить с 00 ч 00 минут 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

председателям областных и киевской государственных администраций - принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали, какими будут новые внутренние СOVID-сертификаты. Так, внутренний "желтый" COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Он поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня. Так называемый "зеленый" сертификат будет выдан после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

Оба вида COVID-сертификатов украинцы могут использовать с помощью приложении "Дія". Однако функция пока недоступна для владельцев паспортов-"книжечек".

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Автор: Леся Лещенко