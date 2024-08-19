ТЦК должен проверять информацию, которая подается об отсрочке от мобилизации.

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабинета Министров Украины.

Постановлением правительства от 16 августа 2024 года №930 предусмотрено упрощение относительно процедуры получения отсрочки. Согласно ему, военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, не указывают в заявлении, информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход. Это означает, что когда военнообязанный подает заявление на отсрочку от мобилизации в связи с необходимостью ухода за родными первой степени родства, то теперь не нужно доказывать отсутствие других трудоспособных членов семьи.

Также правительство выдало новый образец бланка на получение отсрочки. Отмечается, что ТЦК должен проверять информацию, которая подается об отсрочке.

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В постановлении предусмотрено, что военнообязанные, которые имеют родных первой степени родства, в частности, родителей с инвалидностью 1 и 2 группы могут получить отсрочку без акта установления факта осуществления ухода.

Правительство определило перечень документов для получения отсрочки от мобилизации, в частности, должен быть документ, подтверждающий инвалидность кого-то из родителей, а также документ, подтверждающий родственные связи - свидетельство о рождении. Среди этого перечня нет необходимости подавать акт об уходе.

В то же время, военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за членами семьи третьей степени родства, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы, должны в заявлении указать об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства лица, за которым они осуществляют уход.

Отсрочка отд мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, принятый в мае закон о мобилизации предусмотрел, в частности, отсрочку от мобилизации тем, кто ухаживает за больными родственниками, в частности, инвалидами 1 и 2 группы.

Кроме того сейчас в парламенте рассматривается законопроект о предоставлении отсрочки от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Минобороны поддерживает этот подход.

ВР приняла в первом чтении законопроект №11391 "О внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения круга военнообязанных чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации".

Согласно законодаавства Украины, полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей, а неполнородными являются братья, которые имеют общую мать или отца.

На сегодня законодательством предусмотрено, что такую отсрочку от призыва имеют полнородные братья, то есть родные братья по матери и отцу. Законопроектом предусмотрена отсрочка для тех мужчин, у которых во время АТО или полномасштабного вторжения России погибли или пропали без вести родные по матери или отцу брат или сестра.

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