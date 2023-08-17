Протезирование в Украине для военных и гражданских осуществляется бесплатно.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, каков алгоритм действий для военнослужащих, потерявших конечность, чтобы получить протез.

В комментарии УНИАН она отметила, что если военный, потерявший конечность, сейчас находится в больничном учреждении, то он должен узнать, есть ли там социальный работник или заключен ли в этом медучреждении меморандум с протезистами-ортезистами.

"Тогда эти специалисты помогут ему пройти и оформить соответствующий перечень документов, которые нужны для протезирования", - сказала Жолнович.

В случае, если таких специалистов нет в конкретном больничном учреждении, то тогда лицо само может зарегистрироваться в Личном кабинете лица с инвалидностью на сайте министерства.

"Или просто в поиске убить "личный кабинет лица с инвалидностью" и он выдастся. Там нужно загрузить паспорт, идентификационный код и заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что человек нуждается в протезировании, а также копию справки о том, что человек непосредственно участвовал в боевых действиях, для того, чтобы стоимость протеза составляла трехкратный размер", - рассказала чиновник.

После в этот личный кабинет человеку придет направление на протезирование и он сможет выбрать любую компанию из перечня, в которой хочет протезироваться, связаться с этой компанией и начать процесс протезирования.

На вопрос, сколько это будет стоить, и на какой протез военный может рассчитывать, Жолнович отметила: "Человек может рассчитывать на лучший сегодня протез, который в принципе в мире изготавливается. Потому что мы покрываем достаточно высокую стоимость протезов для наших участников боевых действий и ветеранов, и военнослужащих".

Так, по словам министра, сумма покрытия может составлять до 2 млн грн. Стоимость каждого протеза определяется индивидуально протезистом, в зависимости от потребности каждого конкретного человека.

"Но все протезирование в Украине для военных и для гражданских осуществляется бесплатно", - подчеркнула Жолнович.

Согласно справке Министерства, право на бесплатный протез имеют право все украинцы, не только военные. Речь идет о военнослужащих и служащих правоохранительных органов, ветеранов; пострадавших от войны гражданских; людях с инвалидностью, как получили инвалидность не из-за боевых действий; детях с инвалидностью и детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Военные снабжаются двумя видами протезов: механическим и электрическим.

Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно не только через обращение к соцработнику в медучреждении или подачу документов онлайн через электронный кабинет, но и обратившись в ближайший ЦПАУ или в местный орган социальной защиты населения.

В то же время направление на обеспечение протезом придет в электронный кабинет лица с инвалидностью, даже если документы подавались не через этот кабинет, а, например, в ЦПАУ. Направление дает возможность выбрать любое протезное предприятие из 40-ка, представленных на рынке.

Обратиться в протезное предприятие можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения.

Предполагается, что в течение 45 рабочих дней можно будет бесплатно получить готовый протез. В простых случаях на изготовление протеза достаточно три недели. А максимальный срок ожидания с момента подачи документов до обеспечения протезом - три месяца, отмечают в министерстве.

Также отмечается, что если человек пострадал в результате войны, то для обеспечения протеза не нужно ждать установления инвалидности. В остальных случаях для получения протеза установление инвалидности требуется.

Перечень документов, который нужен для безвозмездного протезирования: паспорт гражданина Украины (или вид на постоянное/временное проживание; удостоверение личности, требующее дополнительной защиты; временное удостоверение гражданина Украины) и идентификационный код; справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных); заключение ВВК (для военных) или ЛКК (для гражданских), а также удостоверение УБД (для военных).

Украинской военные с протезами

Защитник Украины Александр Будько с позывным "Терен" выступил в театре в Калифорнии. Он появился на сцене в конце спектакля "Жизель" и выступил вместе с артистами балета.

В конце постановки они все вместе спели гимн Украины и призвали остановить войну в нашей стране. В этот момент зрители встали, а позже начали громко аплодировать.