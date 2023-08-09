В центрах комплектования и ЦПАУ семьи защитников и сами мобилизованные могут получить буклеты, в которых прописан алгоритм действий для семей военных.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что делать и куда обращаться в случае исчезновения связи с защитником или защитницей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий алгоритм действий на брифинге представила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В частности, сейчас в центрах комплектования и ЦПАУ семьи защитников и сами мобилизованные могут получить специальные буклеты, в которых прописаны советы для семей военных.

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По словам Маляр, семьям мобилизованных рекомендуют подготовиться к таким ситуациям сразу после того, как член их семьи пошел в армию.

Родные и близкие мобилизованного сразу должны записывать себе следующие данные: номер воинской части, где он или она проходит службу; должность, роту, батальон; воинское звание; имя, должность и номер телефона непосредственного командира.

Заместитель министра рассказала, что часто в Минобороны обращаются родные военнослужащих, с которыми пропала связь, однако они не знают ни места службы, ни номер части, ни должности своего родственника.

Кроме того, в МОУ также рекомендуют сразу найти и сохранить себе контакты командира воинской части или номер горячей линии бригады в случае наличия таковой, контакты боевых побратимов и ТЦК, призвавшего мобилизованного.

Военным и их семьям советуют договориться об определенных правилах связи, в частности о ее периодичности, о том, кто выходит на связь первым и в какое время, когда следует обращаться к командиру и через какое время это делать.

Также в брошюре рассказывают, к кому именно обращаться в определенных ситуациях, которые могут произойти с военным:

в случае отсутствия связи с военным более трех дней без его предупреждения стоит обратиться к непосредственному командиру;

если связи с командиром нет - к командиру части или к его заместителю по морально-психологическому обеспечению;

если непосредственный командир не принимает рапорт - военный обращается к командиру воинской части;

если связи с военным нет более 10 дней без предупреждения, а контактов командира нет - родные должны обратиться в ТЦК по месту призыва военного;

по вопросам оформления соцвыплат из-за экстренных обстоятельств - родные вместе с документами, подтверждающими эти обстоятельства и родственные связи, должны обратиться в ТЦК по месту призыва военного;

по вопросам предоставления отпусков, перевода в другое подразделение, направления на лечение или военно-врачебную комиссию - военный подает рапорт лично;

если необходима справка о доходах - военный также лично подает заявку в финслужбу воинской части.

В случае возникновения дополнительных вопросов родные могут обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442.

Кроме того, в случае нарушения прав военного родные или сам военный могут обратиться к омбудсмену по номеру горячей линии 0 800 501 720 или на сайт (https://ombudsman.gov.ua/), а в случае пребывания военного в плену - в координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (https://koordshtab.gov.ua/).

Дополнительную информацию о прохождении ВЛК и алгоритм действий в случае ранения можно найти на сайте от Минобороны - Турбота (https://turbota.mil.gov.ua/).

Также для семей военнослужащих действует служба психосоциальной поддержки по номеру 080 033 27 20, в Telegram - @pidtrymkainua или на сайте (https://www.pidtrymka.in.ua/).

В Украине пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинцев

Как сообщал УНИАН, в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, где будут собраны и централизованы данные о таких людях.

Сейчас пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинцев. Обычно, около 60-65% из пропавших без вести впоследствии находят в плену.

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