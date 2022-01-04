Предновогодняя пора и сам праздник Нового года - период резко возросшей веры в собственные силы и в чудеса, к которым остается лишь дотянуться рукой. Но не превратится ли эта сказка в тыкву в постновогодней реальности?

Считается, что загаданные в новогоднюю ночь желания - сильнее различных ежедневных аффирмаций. Признавайтесь, что из вас не грешил верой в то, что задуманное и произнесенное про себя все самое заветное в Новый год обязательно сбудется? Здесь хочется сразу же отметить некоторые моменты.

Во-первых, ничто вожделенное не придет по взмаху волшебной палочки. За этим должна стоять ваша работа, и нередко не самая легкая - речь идет и о прямом значении слова "работа", и об усилиях над собой, о трансформации, в первую очередь - внутренней. Например, вы поставили себе цель в этом году купить авто. И, кажется, все просчитали в финансовом плане. Но у кого из нас не было форс-мажоров, из-за которых приходится умерить пыл в денежных сбережениях на мечту? Поэтому откажитесь от ненужных трат (да, сначала это нелегко, но вы попробуйте), а за счет этих сэкономленных средств создайте себе финансовую подушку безопасности. Поверьте, она вас выручит в черный день.

Во-первых, ничто вожделенное не придет по взмаху волшебной палочки. За этим должна стоять ваша работа, и нередко не самая легкая

Во-вторых, ставьте перед собой реальные цели и сроки. Конечно же, никто вам не мешает мечтать о чем-то большем, но все же во избежание полного разочарования трезво оценивайте свои силы и возможности. К примеру, вы хотели бы сбросить 20 лишних килограммов за месяц-полтора. Само желание вполне нормальное, а вот сроки - ударные, ваш организм может не осилить такую нагрузку.

В-третьих, работать над осуществлением мечты нужно не лишь в канун Нового года либо месяц после него. Это целенаправленный, иногда непрерывный и часто нелегкий труд. Здесь системность играет не последнюю роль, поэтому придется отказаться от своего импульсивного "я" и стать организованней и сдержанней.

Казалось бы, прекрасная история о том, что "под Новый год что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается". Но почему же тогда многих после этого праздника "накрывает"? Угнетенное состояние, чувство нереализованности, недостаток финансов - противные спутники некоторых людей после новогодних веселий.

Это происходит по ряду причин:

в конце декабря - начале января мы испытали множество положительных эмоций - получали и преподносили подарки, встречались с друзьями и родными, отдыхали от работы. После этого закономерно наступило эмоциональное выгорание. Поэтому планируйте активный отдых и общение только со "своими" людьми;

всему виной "наполеоновские" планы: вы загадали слишком многое или вообще нереальное. Здесь помните простое правило: к большему - маленькими шагами. Трезво оценивайте свои возможности, чтобы избежать разочарования. Ведь неисполненные желания - тяжелый эмоциональный груз;

неправильные мечты. Никогда не загадывайте абсурдные желания, например, "Хочу найти миллион долларов" либо "Хочу получить в наследство от неизвестного человека квартиру в Киеве";

непоследовательность в своих желаниях. Распишите пошагово свое желание, каждый выполненный шаг вычеркивайте. Так вы после каждого такого "рывка" будете чувствовать наполненность и эмоциональное удовлетворение.

Угнетенное состояние, чувство нереализованности, недостаток финансов - противные спутники некоторых людей после новогодних веселий

И напоследок: наверное, недаром существует такое понятие (необоснованное научно) как "голубой понедельник" - третий понедельник января, более известный как "самый депрессивный день в году" (в 2022-м он приходится на 17-е число). Формула Арналя, по которой определяют самый депрессивный день, выведена на основе таких показателей как долг, зарплата, погода, время от Рождества, невыполнение данных себе новогодних обещаний, низкий уровень мотивации и ощущение необходимости действовать. Как видим, и здесь наши желания и обещания на Новый год сыграли злую шутку.

Поэтому для того, чтобы в этом году ваше желание наконец-то сбылось, подготовьте для этого все необходимое, создайте прочную основу. Как говорится, чтобы выиграть в лотерею, надо хотя бы купить билет. Все в ваших руках!

Ольга Робейко