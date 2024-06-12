Украина отменила исключение относительно "проживания за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством.

Мужчины с двойным гражданством отныне не смогут отказаться от украинского паспорта из-за границы. Для этого им нужно будет ехать в Украину.

"Они должны сняться с места регистрации в Украине и соответственно урегулировать вопрос военного учета в ТЦК, чтобы оформить постоянное проживание за рубежом", - отмечает "Голос Америки" после консультации с юристами.

В то же время для женщин таких ограничений нет, они и в дальнейшем смогут отказаться от второго гражданства по доверенности. Как отмечается, паспорт США не будет означать поддержку от Штатов в попытке выехать из Украины, если речь идет о военнообязанных мужчинах от 18 до 60 лет.

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Указывается, что Украина отменила исключение относительно "проживания за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством.

Ранее люди с двойным американо-украинским гражданством могли въехать в Украину, а затем выехать из нее, если сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США. Однако эта схема перестала работать 1 июня.

Украинцы с двойным гражданством

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал заявление посольства США в Украине о запрете выезда людей с двойным гражданством. По его словам, если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они все равно в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины, которые имеют ее национальные права и обязанности.

Ранее Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины. Они исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета.

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