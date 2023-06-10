Подрыв Россией Каховской ГЭС является самым серьезным международным преступлением, повлекшим техногенную, экологическую и гуманитарную катастрофы невиданных масштабов со времен Второй мировой. Отсутствие ответственности за вопиющие нарушения международного права, добавляет России дерзости. На такие вызовы требуется немедленный ответ.

Бесспорно важно в контексте сбора и фиксации доказательств, что на национальном уровне по факту подрыва оккупантами Каховской ГЭС зарегистрировано уголовное производство (нарушение законов и обычаев войны, а также экоцид).

Что касается международного гуманитарного права, то дамбы, плотины, электростанции имеют самые высокие уровни правовой защиты. Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям (ст. 35) прямо запрещено применять методы военных действий, которые наносят серьезный ущерб природной среде. Однако Женевские конвенции, хотя и закрепляют запреты, не содержат механизма привлечения к ответственности за содеянное.

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Кроме Женевских конвенций, в рамках ООН действует Конвенция о запрете военного или любого другого враждебного использования средств воздействия на природную среду. Украина и РФ являются ее участницами. И эта конвенция содержит конкретный план реагирования.

Руководствуясь ст. 5, Украина может обратиться в Совет Безопасности ООН с жалобой на Россию для проведения расследования. Любая страна-участница может направить Генеральному секретарю ООН запрос о созыве Консультативного комитета экспертов для выяснения и оценки ситуации. Однако участие Совета Безопасности ООН неэффективно, пока РФ имеет право вето. Поэтому, этот сценарий может сработать при выдворении России из ООН.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное Украиной, не дало результата.

Поскольку Россия демонстрирует систематическое пренебрежение к международному праву, нужны сценарии привлечения к ответственности как самой страны-агрессора, так и конкретных лиц за содеянное. Вот они.

Расследование Международного уголовного суда (МУС) и ответственность виновных

Украина сразу обратилась к МКС. На сегодня суд имеет юрисдикцию расследовать четыре тяжких преступления: преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления, преступление агрессии (ст. 5 Римского устава).

Это не первый раз, когда Украина обратилась к МКС. Производство продолжается в отношении военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных с 2014 года. В 2022-м прокурором МУС начато расследование преступлений, совершенных в результате вторжения РФ на территорию Украины.

Подрыв ГЭС может стать первым в истории Международного уголовного правосудия прецедентом применения ст. 8 (2)(b)(iv) Римского статута, устанавливающего ответственность за военное преступление: умышленное нападение, приведшее к причинению вреда гражданским лицам, объектам и окружающей среде.

Комитет ВР Украины по вопросам экологической политики и природопользования назвал подрыв оккупантами ГЭС актом терроризма, в результате которого нанесен непоправимый вред окружающей среде.

МУС может привлечь к ответственности именно обвиняемых физических лиц.

Экоцид

Украинское уголовное законодательство является более прогрессивным, чем международное, поскольку в римском Уставе, которым руководствуется МУС, преступление экоцида не криминализировано.

В 2023 ПАСЕ одобрила резолюцию о негативном влиянии войны на окружающую среду и призвала государства-участники дополнить экоцидом Римский устав. Пока продолжаются инициативы, Украина может рассчитывать, что после предварительного изучения, МКС проведет расследование подрыва ГЭС.

Ответственность России в Международном Суде ООН

Россия как государство-агрессор предстанет перед Международным судом ООН. На сегодня проходят слушания по существу двух заявлений Украины против РФ, поданных в связи с нарушением двух конвенций ООН: о ликвидации всех форм расовой дискриминации и о борьбе с финансированием терроризма. Подрыв Каховской ГЭС можно считать новым эпизодом.

Также стоит отметить, что Россия анонсировала собственное обращение к тем учреждениям, в которые обратилась Украина - МУС и Международного суда ООН - с обвинениями против Украины в якобы разрушении Каховской ГЭС "массированными артиллерийскими обстрелами". Стратегию РФ можно считать противоречивой по нескольким основаниям.

Во-первых, когда МУС был выдан ордер на арест Путина, Россия публично заявила, что не сотрудничает с МУС, решения суда не имеют никакого значения, в частности, с правовой точки зрения, а ордер является ничтожным.

Во-вторых, еще в 2014-м РФ также заявляла, что не имеет отношения к сбитому самолету Малайзийских авиалиний. Однако в 2022 году голландским судом установлено, что территорию самопровозглашенной "ДНР" на момент сбития самолета МН17 контролировала РФ, установка из которой сбит самолет - российская.

В-третьих, с 2022 года Украина публично сообщала о заминировании Каховской ГЭС россиянами.

В-четвертых, за неделю до подрыва, в РФ принят ряд законодательных актов, которыми установлено не расследовать до 2028 аварии на опасных промышленных объектах и гидротехнических сооружениях, возникшие в результате военных действий, диверсий и терактов на территории так называемых "Л/ДНР", Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, похоже, что подрыв был хорошо спланирован русскими как на самом деле, так и на законных основаниях. Поэтому, ответственность неизбежна.

Какой она может быть?

Жертвы разрушения ГЭС и вызванного наводнения имеют право на возмещение ущерба.

МУС может присуждать компенсации. Однако, такое взыскание ограничено активами лиц, которые будут признаны судом виновными или будет осуществляться из средств специального фонда для жертв.

Потерпевшие также могут обращаться с исками о компенсации убытков против обвиняемых по уголовным делам в Украине.

В любом случае, активы физических лиц несопоставимы с размером нанесенного ущерба. В таком случае, компенсацию должна выплатить Россия.

Кроме того, общественные организации в интересах потерпевших могут обращаться в суды Украины с групповыми исками для компенсации вреда, причиненного в результате нарушения прав таких лиц и вреда окружающей среде. В 2015 пострадавшие в результате масштабного пожара на нефтебазе в Киевской области получили компенсацию ущерба в размере 1 млн долларов.

Сегодня, суды Украины также принимают к рассмотрению индивидуальные иски против России о взыскании компенсации материального и морального вреда. Решения смогут быть выполнены за рубежом.

Еще один компенсационный механизм - создан международный реестр убытков, причиненных Украине агрессией РФ. Государство сможет компенсировать ущерб, нанесенный как инфраструктуре, так и экологии, нанесенный в результате подрыва ГЭС. Пострадавшие также смогут компенсировать ущерб.

Опыт работы компенсационной комиссии ООН по Кувейту демонстрирует, что наибольший приоритет имели претензии потерпевших и их родственников с требованиями о возмещении вреда здоровью и причинением смерти, вынужденным перемещением, материальных убытков и тому подобное. Государства имели возможность заявить свои требования. Только экологических убытков заявлено на 84 млрд долларов, из которых 5 млрд компенсировано.

Следовательно, привлечь виновных в подрыве Каховской ГЭС и высшее военно-политическое руководство РФ к уголовной ответственности возможно. А ответственность за убытки, вызванные в результате уничтожения ГЭС и последующих последствий, возлагаются на Россию.

Кристина Шаповалова, советник международной судебной практики ETERNALAW, руководитель практики компенсации убытков, причиненных в результате войны.