Украинские автоспортсмены назвали несколько важных правил "скользкого вождения".

Изменение погодных условий часто сопровождается большим количеством аварий, особенно когда речь идет о снеге и гололеде на дороге. Профессиональные автоспортсмены, которые имеют дело с экстремальным вождением, говорят, что есть несколько важных правил "скользкого вождения", способных уберечь водителя от ДТП.

Об этом говорится в сюжете "ДжеДАІ".

В непогоду водители обязательно должны уменьшить скорость и увеличить дистанцию. Следует помнить о тормозном пути.

"В первую очередь мы должны понять, что коэффициент сцепления покрышек с дорожным покрытием намного хуже. Поэтому тормозной путь будет длиннее", - говорит автоспортсмен Андрей Яроменко.

Читайте такжеУкраинец сам превратил старенький Opel в электрокар (видео)Однако часто в гололед даже опыт не помогает, потому что не все знают, как правильно преодолевать скользкие участки.

"Система подготовки к сдаче на водительское удостоверение у нас устроена таким образом, что количество часов, которое проезжают ученики на площадках, слишком мало. И знания инструкторов, к сожалению, оставляют желать лучшего", - считает Яроменко.

Кроме того, гонщики говорят, что одна из главных ошибок "скользкой" езды - газовать на повороте.

"Много кто летом ездит неправильно, но когда асфальт сухой и чистый, он прощает эти ошибки. И люди думают, что это правильно, а потом, когда выпадает снег или дождь, начинаются проблемы", - рассказал автоспортсмен Сергей Гусев.

Создают угрозу аварий и пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах. Если днем водитель их еще может увидеть, то ночью это часто невозможно. А в условиях гололеда затормозить вовремя может быть значительной проблемой.

По информации правоохранителей, в Украине за 10 месяцев 2021 года произошло 154 тысячи ДТП, а зимой эта цифра будет только увеличиваться. Одной из причин зимних аварий полицейские называют нежелание водителей менять шины на зимние.

"В правилах дорожного движения отсутствует норма, которая бы обязывала водителей и владельцев транспортного средства заменить резину. Есть лишь рекомендация, за которую фактически нет ответственности в случае невыполнения", - отметил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как сообщал УНИАН, в Украине изменилась программа подготовки водителей: среди нового - уроки этики на дорогах.

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Автор: Катерина Комолова