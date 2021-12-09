Будущих водителей будут учить учтивости и умению контролировать свои эмоции.

Меньше теории, однако не больше практики - в Кабмине утвердили новую программу подготовки водителей. Теперь будущие автомобилисты не будут учить множество ненужной информации, однако будут новые знания по этике.

Об этом говорится в новом сюжете проекта "ДжеДАЇ" на телеканале 2+2.

Будущим водителям не придется изучать строение рулевой рейки автобуса, но вместо этого в программу добавили уроки дорожной этики. Таким образом в Украине начинают бороться с неадекватными водителями, которые устраивают ДТП и портят настроение другим автомобилистам.

Хорошая машина не всегда является гарантией того, что за ее рулем сидит человек с хорошим умом. Нередко украинцы ездят на красный и сбивают людей. Культура водителей в Украине "ниже плинтуса". Именно поэтому в программу по обучению будущих автомобилистов добавили уроки этики.

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Преподаватель автошколы рассказал, что дополнительно в программу также добавили техническое строение машины. Из курса убрали немного теории, однако сейчас водители узнают гораздо больше нового.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Раде предложили ужесточить наказание для водителей-гонщиков. Если закон примут, то любители превышать скорость не отделаются штрафами.

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Автор: Полина Кузенко