Как мошенники отбирают жилье у людей под видом строительства хостелов (видео)

Жительницу одного из киевских домов 80-летнюю Нону Кулинич шантажируют, чтобы она продала свою трехкомнатную квартиру под хостел.

В доме одинокой женщины под видом квартир построили хостел для заробитчан без разрешений. И вот, владельцы этого бизнеса решили расширяться и выкупить все прилегающие квартиры, как и квартиру нашей героини.

Когда женщина отказалась продавать свое жилье, ее начали шантажировать и даже несколько раз разбивали окна, говорится в сюжете программы Гроші.

Читайте такжеВ Украине резко подешевела аренда квартир: в столице сдают двушку за 6 тысяч

Женщине били стекла 6 раз. Чтобы не промерзало помещение, она подпирает окна подручными материалами.

По словам 80-летней Ноны Кулинич, все изменилось после того, как в одной из квартир сменился собственник. Тот превратил квартиру на дешевый отель и бизнес пошел вверх.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве разоблачили группу мошенников с недвижимостью. Сумма убытков, нанесенных злоумышленниками, по предварительным оценкам, превышает 5 млн грн.