Тарас Жиравецкий

На этой неделе правительство продлило режим чрезвычайной ситуации, который вводили ранее из-за пандемии коронавируса, до 30 июня. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по меньшей мере до этого времени будет действовать и адаптивный карантин.

Почему власть постоянно продлевает ограничительные меры, а не сразу говорит, что карантин будет долгим? Логика проста. Она заключается в том, чтобы максимально сохранить экономику. Сейчас подход такой: основываясь на статистике по ПЦР-тестам, а также количеству госпитализаций, переполненности больниц, можно либо закрывать тот или иной регион на жесткий карантин, чтобы люди меньше контактировали, или, если есть такая возможность, ослаблять ограничения. Таким образом сохраняется определенный баланс между экономикой и нагрузкой медицинской системы.

Ситуацию не спасает и вакцинация

Ведь, если медицинская система будет перезагружена, то выходом будет лишь полный локдаун. То есть альтернативы нет.

Ситуацию не спасает и вакцинация. При тех темпах, которыми она проводится, прививки будут происходить у нас еще долго.

Да, конечно, все ждут вакцину в большом количестве. Если большое количество одновременно к нам поступит и вакцинация пройдет быстрее, вероятно, тогда будет меньше нагрузки на медицинскую систему, будет меньше тяжелых случаев ковида (ведь вакцинация не гарантирует не заражение), но…

Пандемия COVID-19 - что-то новое для всего мира. Поэтому ни одна страна, ни одно правительство не могут гарантировать гражданам, что ситуация будет развиваться понятно. Например, медики недоумевают, как Китаю удалось остановить распространение вируса. В то же время пример Индии - совсем другой. Какое-то время там все было под каким-то условным контролем, но что-то пошло не так. Контроль не сработал, появился новый штамм и Индия пока официально имеет 300 тысяч новых случаев в сутки.

Единственная страна, заявившая четко, что будто у нее все получается и будто пандемия взята под контроль, - это Израиль. Но трудно сравнивать их ресурсы и доступ к вакцинам, и наши. Более того, не было бы вакцин, то и у Израиля не было бы таких шансов, какие есть сейчас.

Пандемия COVID-19 - что-то новое для всего мира

Кроме того, пока никто не скажет, будут ли существующие вакцины эффективны от новых штаммов, которые будут появляться. Итак, даже если нам повезет и в стране появится много вакцины, это вовсе не означает, что это быстро остановит распространение вируса. В той же Индии уже говорят, что новые штаммы – это не волна, а цунами.

Также стоит принимать во внимание, что, если зажжется какая-то большая страна (как сейчас Индия), то она будет, во-первых, максимально концентрировать вакцины собственного производства для своего населения. Во-вторых, вполне вероятно захочет законтрактовать вакцины других производителей в других странах, и, логично, будет бороться за это с Украиной. Мировые фармацевтические гиганты создали еще недостаточное количество лекарств, чтобы удовлетворить спрос, то есть борьба за вакцины – это реальность.

И напоследок. Даже при хороших темпах вакцинации, прогнозы по ней были довольно печальные - при лучших условиях она будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года. Поэтому, вероятно, условный карантин – с ослаблением и усилением время от времени будет длиться, скорее всего, тоже до конца года. И это - как минимум.

Тарас Жиравецкий, главный врач диагностического медицинского центра " Биокурс"

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