В Минобразования рассказали, на какие даты планируется проведение ВНО-2020

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации сроки проведения ВНО в Украине могут быть смещены.

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для школьников может быть проведено 15-17 июня, а основная сессия может начаться 25 июня.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает "Обозреватель".

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"Сейчас над этим работает Украинский центр оценивания качества образования совместно со своими региональными центрами и органами управления образованием. Есть подготовленная сеть проведения ВНО. Например, для проведения ВНО по украинскому языку нам необходимо более чем 1500 пунктов", – сообщила она.

И.о. министра рассказала о том, что в Министерстве хотели бы предусмотреть возможность изменения регистрации для сдачи ВНО. Ведомство уже разослало такие предложения органам управления образования и руководителям учебных заведений.

В то же время чиновница заявила, что вариант сдачи ВНО онлайн не рассматривается. "В этом году у нас нет технической и иных возможностей для этого", – сказала она.

Мандзий добавила, что в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации сроки проведения ВНО в Украине могут быть смещены.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки перенесло на август сроки проведения вступительной кампании в высших учебных заведениях в 2020 году.