В энергокомитете Верховной Рады убеждают, что для малообеспеченных украинцев возможное поднятие тарифов на свет ничего не изменит, ведь им будут покрывать расходы субсидиями.

Украине нужны дополнительные средства на восстановление энергосистемы. Поэтому сейчас обсуждается повышение тарифов на электроэнергию для населения, но это крайняя мера.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире информационного телемарафона. По его словам, ущерб, который был нанесен энергосистеме, оценивается в миллиарды долларов.

"Нам нужны дополнительные деньги на ремонты и восстановление энергосистемы. Идут дискуссии, где бы можно было этот ресурс получить, потому что критически важно, чтобы у украинцев было светло и тепло следующей зимой", - сообщил Герус.

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Он отметил, чтоподготовку к зиме энергетике нужно около 40 млрд гривень. Вариант с повышением тарифов на электроэнергию - это уже крайняя мера, но он также обсуждается..

"Что может быть с тарифами? По моему мнению, например, для тех людей, которые являются богаче: у кого есть дома, у кого есть бассейны с электроподогревом. Там точно можно повышать тарифы и такие состоятельные люди могут платить больше. Это не будет для них большой проблемой", - рассказал глава энергокомитета.

Он отметил, что тот тариф, который есть сегодня для населения - он очень дешевый (до 250 кВт-ч - 1,44 грн, свыше 250 кВт - 1,68 грн). Если сравнить его с тарифом для бизнеса (5,5 гривень за кВт-ч), то он на 4 гривни меньше.

"Понятно, что его (тариф для населения - УНИАН) нельзя для всех поднять очень резко. И поднять его до уровня бизнеса также невозможно. Но опять же - мы должны найти какой-то сбалансированный вариант, с которым будет согласно все общество", - добавил Герус.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, который тоже участвовал в дискуссии, отметил, что если сравнивать наш тариф на электричество с соседними странами, то он в 3-4 раза меньше.

"Даже если на гривню вырастет тариф, у нас более половины населения потребляет до 150 кВт-ч. Это в месяц они будут платить дополнительно 150 гривень. Ну давайте так скажу: не смертельно", - подчеркнул он.

Кучеренко отметил, что для тех, кто малообеспеченные, поднятие тарифов ничего не изменит, потому что они будут покрывать расходы на оплату электроэнергии субсидиями.

Тарифы на свет для населения

Как сообщал УНИАН, уже много лет в Украине откладывают болезненный вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения: существенно они не меняются с марта 2017 года. Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет:

1,44 гривни за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт;

1,68 гривень - в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц.

24 марта этого года правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется "льготный" тариф на электричество для населения, до 30 апреля.

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. Он убеждает, что этот шаг позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

Советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что рассматривается несколько концепций повышения тарифов на электроэнергию для населения. Один из вариантов - рыночные тарифы. Сейчас это 5-6 грн за киловатт-час.

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