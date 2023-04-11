Получателю жилищных субсидий и льгот не нужно тратить время на поиск информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем длительное время ожидать решения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое будет способствовать упрощению процедуры обращения и ускорению принятия решения о назначении субсидий.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на своем заседании НКРЭКУ приняла постановление "Об обнародовании информации для пользователей программы жилищных субсидий" с целью налаживания более эффективной коммуникации между исполнителями/поставщиками жилищно-коммунальных услуг и Пенсионным фондом Украины и оптимизации процедуры доступа таких получателей к информации относительно действующих цен/тарифов на коммунальные услуги.

"Таким образом, государство работает над минимизацией времени, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, и максимально автоматизирует процесс их получения до одного клика в электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины или в "Дие", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба пояснила, что такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат - когда получателю жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг не нужно тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем длительное время ожидать решения.

Субсидия во время войны

Апрель 2023 года будет последним месяцем в году, когда украинцам будут начислять назначенные ранее субсидии. В течение месяца субсидии назначат заново и при необходимости пересчитают.

После апреля субсидию не будут начислять тем, у кого есть долги по коммунальным услугам. Украинцы не будут иметь права на субсидию, если долг составляет больше 680 гривень и просрочен на три месяца.

Чтобы получить помощь от государства, нужно погасить долги и предоставить документы об уплате долга при оформлении субсидии.

Законом предусмотрены случаи, когда человек не только лишается права на получение субсидии, но и также обязан вернуть полученную денежную помощь государству.

Происходит это в тех случаях, если человек не сообщил о возникновении обстоятельств, которые влияют на пересмотр размера субсидии или права её получать. Сообщить об этом нужно в течение 30 дней, иначе придется вернуть субсидию Украине.

Также выплаты нужно будет вернуть в том случае, если человек указал ложные данные при заявлении о получении субсидии.

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