В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 22-летней девушки в пешеходном переходе.
Читайте такжеПытки в полиции Кагарлыка: обвинительный акт передали в судОб этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Отмечается, что 30 октября около 19:30 мужчина напал на молодую девушку. Он достал нож и начал угрожать ей. В этот момент людей в переходе не было, поэтому никто не мог ему помешать изнасиловать девушку.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 34-летний житель Каменского. Причем у него уже есть судимость за аналогичное преступление в отношении малолетнего ребенка.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к другим подобным инцидентам в городе и на территории страны.
Вас также могут заинтересовать новости
- Изнасилование 13-летней девочки на Волыни: стали известны жуткие подробности (видео)
- Изнасилование в BlaBlaCar год спустя. Следствие "без доказательств", жертва без сна, преступник без приговора
- Изнасилование школьницы в Ривне: военнослужащего взяли под стражу
- Годами скрывался: на границе с Россией задержали подозреваемого в изнасиловании (фото)
- Групповое изнасилование на Закарпатье: полиция задержала всех подозреваемых (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram