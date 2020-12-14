У задержанного уже есть судимость за аналогичное преступление в отношении малолетнего ребенка.

В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 22-летней девушки в пешеходном переходе.

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Отмечается, что 30 октября около 19:30 мужчина напал на молодую девушку. Он достал нож и начал угрожать ей. В этот момент людей в переходе не было, поэтому никто не мог ему помешать изнасиловать девушку.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 34-летний житель Каменского. Причем у него уже есть судимость за аналогичное преступление в отношении малолетнего ребенка.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к другим подобным инцидентам в городе и на территории страны.

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Автор: Катерина Шварц