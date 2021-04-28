По мнению адвокатского сообщества, деятельность Высшего совета правосудия на сегодня является очень эффективной, отметил Гвоздий

Из-за отсутствия законодательного урегулирования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и приостановления назначения новых судей, страдает бизнес, который не может в разумные сроки получить доступ к правосудию.

Об этом сказал управляющий партнер юридической фирмы GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий во время презентации выводов исследования EBA - Судебного индекса-2020.

Он пояснил, что ВККС не может приступить к работе уже 1,5 года, а поскольку без участия комиссии невозможно назначать новых судей, как результат – это приводит к кадровому голоду в судебной системе, увеличение нагрузки на судей и затягивания судебных процессов.

«Мы не хотим, чтобы дела рассматривали помощники судьи. Мы хотим, чтобы дела рассматривали квалифицированные судьи, прошедшие соответствующую подготовку. А эти судьи просто физически не успевают качественно рассматривать дела. Их количество надо увеличивать в два-три раза», - отметил Валентин Гвоздий.

В этом же контексте он упомянул законодательные инициативы относительно коренного реформирования высшего совета правосудия. Сейчас это единственный орган судейского управления, который может применять дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения судей.

"По мнению адвокатского сообщества, деятельность Высшего совета правосудия на сегодня является очень эффективной. Это действительно эффективный орган, и я считаю, что его нужно поддержать, а не создавать институциональный стресс... Если у нас не будет жестокого, но честного дисциплинарного органа – то на порядок нечего надеяться», - подчеркнул Валентин Гвоздий.

Бизнес ожидает быстрого законодательного урегулирования применения сервисов электронного суда в процессуальных кодексах. Согласно исследованию EBA и GOLAW, 69% представителей бизнеса считают, что реализация проекта «Электронный суд» улучшит доступ сторон к суду и увеличит уровень доверия к судебной системе.

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Автор: Иван Бойко