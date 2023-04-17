Сегодня истек семилетний срок заключения Джеппарова.

Из российской колонии вышел украинский политзаключенный, крымский татарин Арсен Джеппаров, которого ранее незаконно осудили на 7 лет заключение в "ялтинском деле Хизб ут-Татхрир".

Как сообщает "Крымская солидарность", сегодня истек срок заключения Джеппарова. В российском городе Салават, у ворот колонии, его встретил адвокат Эдем Семедляев.

"Наступил этот день - я освободился... Не передать сейчас эмоции за 7 лет. Это чувство очень волнующее, очень переживаю. Теперь будем ждать освобождения других", - сказал Джеппаров.

Семедляев сообщил, что будет сопровождать освобожденного крымского татарина по дороге домой - в Крым.

"Сейчас едем дальше, купим одежду, потому что он без куртки, он в тюремной одежде и тапочках. Потом накормим, напоим и дальше будем держать дорогу домой. Арсен 7 лет от звонка до звонка отсидел. Все претензии со стороны спецслужб были только за то, что он не стал наговаривать. Не стал свидетельствовать, говорить неправду против своих близких, знакомых. Это была месть за то, что он принял такую принципиальную позицию", - рассказал адвокат.

Отмечается, что в условиях следственного изолятора, а затем исправительной колонии у Джеппарова значительно ухудшилось здоровье, в течение четырех лет политзаключенный неоднократно сообщал об этом семье и правозащитникам, а с октября 2022 года он постоянно находился в штрафном изоляторе.

"Похудел на 20 килограммов. Его беспокоят сильные боли в области желудка и поджелудочной железы, тошнота, боли во время приема пищи", - сообщила его жена Зарина Джеппарова.

Освобождение Джеппарова - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Джеппарова задержали 18 апреля 2016 года. За месяц до ареста к нему на работу пришли сотрудники ФСБ для того, чтобы склонить к сотрудничеству - он должен был дать показания о других людях. В случае отказа ему угрожали возбуждением уголовного дела.

После отказа Джеппарова сотрудничать с ФСБ его уволили с места работы, а после сотрудники ФСБ задержали на трассе в городе Ялта и лишили прав.

18 апреля 2016 года в селе Краснокаменка Алуштинского района обыски провели в домах крымских татар Арсена Джеппарова и Рефата Алимова. Позже их дела объединили с уголовным делом задержанных двумя месяцами ранее Муслима Алиева, Энвера Бекирова и Вадима Сирука. Правозащитники назвали это "ялтинской группой" в "деле Хизб ут-Тахрир".

12 ноября 2019 года военный суд Южного округа вынес им приговоры. Муслиму Алиеву присудили 19 лет колонии с ограничением свободы на 1 год, Инверу Бекирову - 18 лет с ограничением свободы на 1 год, Вадиму Сируку - 12 лет с ограничением свободы на 1 год, Рефату Алимову - 8 лет с ограничением свободы на 1 год, Арсену Джеппарову - 7 лет с ограничением свободы на срок 1 год, Эмир-Усеину Куку - 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год.

Исламская политическая партия "Хизб ут-Тахрир" признана в России террористической. В Украине деятельность партии не запрещена. После оккупации Крыма уголовные "дела Хизб ут-Тахрир" начали возбуждаться и на полуострове. По мнению правозащитников, членов организации преследуют не за подготовку государственного переворота и терроризм, а за публичные акции сторонников партии против политических репрессий в Крыму, системную критику российских властей, и за массовую нелояльность среди крымских татар в ответ на события 2014 года.

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