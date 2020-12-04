В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество.
Читайте такжеУкраинка пыталась провезти в страну 38 пакетиков с бриллиантами (видео)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина задержан вечером 3 декабря.
Отмечается, что злоумышленник – гражданин Израиля – два года находился в международном розыске за мошенничество. В порт «Черноморск» он прибыл паромом из Турции.
«Во время проверки по базам Интерпола пограничники установили, что этот человек давно разыскивается за мошенничество», - сообщили в пресс-службе.
О факте задержания пограничники проинформировали Украинское бюро Интерпола. Иностранца передали сотрудникам Нацполиции.
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