Гражданин Израиля прибыл в Украину из Турции.

В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержан гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество.

Читайте такжеУкраинка пыталась провезти в страну 38 пакетиков с бриллиантами (видео)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина задержан вечером 3 декабря.

Отмечается, что злоумышленник – гражданин Израиля – два года находился в международном розыске за мошенничество. В порт «Черноморск» он прибыл паромом из Турции.

«Во время проверки по базам Интерпола пограничники установили, что этот человек давно разыскивается за мошенничество», - сообщили в пресс-службе.

О факте задержания пограничники проинформировали Украинское бюро Интерпола. Иностранца передали сотрудникам Нацполиции.

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Автор: Лариса Козовая