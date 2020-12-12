Мужчине грозит от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция установила личность мужчины, который повалил ханукальный светильник на столичной Контрактовой площади.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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В полиции напомнили, что 10 декабря на Контрактовой площади Киева 36-летний мужчина «совершил хулиганские действия по отношению к одному из религиозных символов еврейской общины».

В то же время в Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины сообщается, что злоумышленником является житель столицы Андрей Рачок. В соцсети он опубликовал видео, как повалил ханукальный светильник.

Рачок сообщил, что таким способом показывает пример "каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом", повалил ханукию, а затем заявил "Украинцы - мы сила, жидам могила".

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Автор: УНИАН