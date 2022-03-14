В Польше отмечают, что компании-перевозщики потеряли очень большое количество работников. Заполнить кадровые пробелы будет очень трудно.

После начала полномасштабного наступления России на Украине трудовые мигранты стали массово возвращаться на родину.

Так, по данным inPoland более 30% украинских водителей, которые имели работу в польских транспортных компаниях, уже вернулись в свои родные города.

В Польше отмечают, что компании-перевозщики потеряли очень большое количество работников. Заполнить кадровые пробелы будет очень трудно.

"Согласно информации, которую нам оказали транспортные компании, уже на следующий день после нападения России на Украину первые украинские водители сообщили о желании вернуться защищать родной край", – рассказывает генеральный директор Национальной ассоциации работодателей автомобильного транспорта Анджей Богданович.

По его словам, из 350 тысяч водителей, занятых в польских компаниях, занимающихся внутренними и международными перевозками, 110 тысяч человек являются гражданами Украины. Это почти каждый третий работник. Он отметил, что именно украинские водители спасали отрасли, связанные с перевозками, от резкой нехватки польских работников.

Тем не менее следует отметить, что Польша очень поддерживает украинцев в этот сложный период. Страна осуждает российскую агрессию и активно помогает беженцам.

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