Табличку обнаружили сегодня утром, 11 сентября, у входа в магазин на улице Европейской.

Один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию дискриминирующей таблички в отношении брацлавских хасидов.

Надпись гласит: "Хасиды не обслуживаются! COVID-19". Смысл этого послания также повторили на иврите.

Редакция JewishNews взяла комментарий у Хаима Хазина. Он рассказал, что табличку обнаружили сегодня утром, 11 сентября, у входа в магазин на улице Европейской (бывшая улица Ленина). При этом во многих других магазинах, хотя и нет таблички, уже тоже не пускают паломников. Хаим Хазин отметил, что до сегодняшнего дня такого отношения к хасидам не было никогда.

После уточнения информации стало известно, что табличка установлена на улице Тищика (она пересекается с Европейской).

Отмечается, что идёт дополнительное подтверждение информации и Объединённая еврейская община Украины не предпринимает никаких действий, пока она не подтвердится.

В распоряжении редакции JewishNews оказались новые фотографии дискриминационной таблички возле магазина в городе Умань.

На них видно, что надпись подлинная и объявление о запрете на обслуживание хасидов в этом городе действительно стоит у одного из заведений.

Кроме того, фраза на иврите означает «Хасидам вход запрещён».

Новые фотографии были сделаны по запросу Объединённой еврейской общины Украины.

Кроме того, человеку, который делал эти фотографии, начали поступать угрозы, когда он подошёл к этому месту, поэтому он удалился оттуда.

Как УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины, организация обращается в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное дело в связи нарушением 161 статьи ККУ.

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Автор: УНИАН