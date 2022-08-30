Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош га-Шана для провокаций.

С 19 по 30 сентября в Умани в связи с приездом паломников на праздник Рош га-Шана будут усилены меры безопасности из-за высокой вероятности террористической угрозы и ракетных ударов.

Об этом в своем Telegram-канале написал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Такое решение мы приняли совместно со штабом обороны области в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош га-Шана для провокаций", - подчеркнул он.

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Так, в этот период в городе будут действовать:

запрет на проведение любых массовых мероприятий;

запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;

запрет движения транспортных средств и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети;

ограничение доступа к местам паломничества.

"На сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Служба безопасности Украины сообщила, что они совместно с Национальной полицией рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита на празднование Рош га-Шана. Те, кто все же решится совершить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования мер безопасности, отметили в СБУ.

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