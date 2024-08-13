Системную помощь войску со стороны BROCARD высоко оценили в ГУР

Объем помощи Силам обороны Украины, предоставленной группой BROCARD за 2,5 года полномасштабного вторжения, достиг более 215 млн грн. На брифинге руководства ГУР МО Украины, посвященном поддержке обороноспособности государства отечественным бизнесом с иностранными инвестициями, были представлены наглядные свидетельства этой помощи - приобретенная на средства компании военная техника, которая вскоре отправится на фронт.

"Наша обороноспособность базируется на двух ключевых принципах: героической работе Сил обороны Украины и спецподразделений и системной помощи от граждан и юридических лиц, - отметил в своем выступлении представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин , - Ценно, что к этой помощи приобщаются ответственные бизнесы".

На брифинге подчеркивалось, что бизнес часто помогает Силам обороны Украины за счет собственных интересов и потребностей в развитии, - и руководство ГУР высоко ценит такое ответственное отношение. Так, в апреле 2024 года руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов вручил группе BROCARD благодарность за высокую государственную и гражданскую позицию, за весомый материальный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и противостояние агрессору.

Директор ООО "Экзагон", входящего в группу BROCARD, Оксана Гут сообщила, что объем запланированной помощи Силам обороны Украины, составит 100 - 120 млн грн до конца 2024 года, и передала символический сертификат на 100 млн грн представителям ГУР МО Украины.

В своем выступлении Оксана Гут также отметила, что вклад ответственного бизнеса в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью армии, ведь бизнес системно работает на экономику страны, а потому и на ее боеспособность. Так, сумма налогов, уплаченных группой BROCARD в 2024 году, достигнет 800 млн грн. Штат сотрудников, сохраненных во время полномасштабной войны, составляет 1 500 человек, и все они получают официальную конкурентную заработную плату.

Со своей стороны, представители ГУР МО Украины заверили, что будут прилагать максимум усилий для создания благоприятных условий работы ответственного бизнеса. Будут подготовлены конкретные предложения по улучшению инвестиционного климата и условий работы бизнеса. Руководство военной разведки Украины намерено занять проактивную позицию в поддержке ответственных компаний, ведь от возможности бизнеса нормально работать зависит его готовность продолжать поддерживать Силы обороны Украины.

Представители BROCARD также поздравили подарками женщин-военных, которые были гостями мероприятия. "Отдельная благодарность нашим невероятным женщинам. Низкий вам поклон за героизм и мужество. А еще за сияние красоты - даже в эти тяжелые военные времена. На линии фронта и в тылу. Мы благодарны вам", - сказала Оксана Гут.