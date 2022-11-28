Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основные категории "пунктов несокрушимости", отметили в ОП.

В карту на сайте "пунктов несокрушимости" внесены изменения, будут отображаться три основные категории.

Будет постоянно проводиться инспектирование этих пунктов для контроля их обеспечения, сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"Внесены изменения в карту на сайте https://nezlamnist.gov.ua/. Теперь на онлайн-карте отображаются три основные категории: 1. Пункты несокрушимости - это места, организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку. 2. Пункты несокрушимости ответственного бизнеса - здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. 3. Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать в случае отключения электроэнергии (не оказывают услуги по подзарядки гаджетов)", - говорится в сообщении.

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Последствия нового массированного удара России по Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло- и водоснабжения.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и облгосадминистрации развернули по всей Украине сеть "пунктов несокрушимости" - специально обустроенных мест, где можно подзарядить телефоны и согреться. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс. таких пунктов, свыше 400 из них - в Киеве.

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