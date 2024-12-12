Его применят для фиксирования разрушений, нанесенных армией РФ, чтобы направить выводы в Международный уголовный суд.

ЮНЕСКО приняла решение о применении в экстренном порядке механизма "специального мониторинга" в отношении Дома государственной промышленности в Харькове, здание которого пострадало от российских обстрелов.

Как информирует Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, его приняли 11 декабря во время заседания Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Члены Комитета поддержали решение об организации миссии "специального мониторинга" в город Харьков. Таким образом Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм", - говорится в сообщении.

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По данным Минкульта, это позволит должным образом зафиксировать повреждения объекта, скоординировать меры по восстановлению памятника и иметь доказательства для дальнейшего привлечения к ответственности российских военных преступников.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий выразил уверенность, что результаты работы миссии "специального мониторинга" помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд.

Что известно о здании Госпрома в Харькове и вражеских атаках на него

Дом государственной промышленности - первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма, одна из трех харьковских высоток, построенная в течение 1925-1928 годов. Расположен в центре Харькова, на площади Свободы. 25 января 2018 года Кабмин внес Госпром в госреестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения.

С 7 сентября 2023 года здание находится в Международном списке культурных ценностей под усиленной защитой.

В течение полномасштабного вторжения Госпром получил значительные повреждения, особенно в октябре-ноябре этого года.

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