Харьковчане часто говорят, что тот, кто не видел Госпрома - не видел Харькова.

В перечне мест, которыми славится Харьков - Госпром среди них займет одну из лидирующих позиций. Об этом здании десятилетиями говорили и писали так много, что, кажется, нет человека, который с ним не знаком. Вчера, 28 октября 2024 года, здание Госпрома подверглость атаке.

Однако у этой легендарной постройки есть свои уникальные факты в биографии - расскажем о них подробнее.

Кто строил Госпром в Харькове

В самом центре второго по величине города Украины и рядом с самой большой площадью в стране стоит он - величественный памятник конструктивизма практически столетней давности.

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Госпром начали строить летом 1925 года, как символ стойкости и непреклонности советской власти, ведь Харьков тогда был столицей УССР. Именно по этой причине здание было так необходимо - в него планировалось "переселить" множество различных учреждений управления государственной промышленностью. Учитывая важность проекта, был объявлен конкурс, в котором принимал участие известный харьковский архитектор Алексей Бекетов. Однако из-за некоей старомодности его архитектурного стиля решение было принято в пользу специалистов из Ленинграда, а руководил строительством харьковский инженер Павел Роттерт.

Интересно, что для работ были привлечены не только профессионалы, но и энтузиасты-любители - к примеру, студенты ремесленных училищ. В общей сложности над созданием Госпрома работали 5 000 - 15 000 человек буквально в три смены - они своими руками вырыли котлован глубиной 20 тыс. кубометров и на телегах "грабарках" вывезли землю за черту города. Благодаря такому самоотверженному труду харьковчан, строительство было окончено в рекордно короткие сроки - 7 ноября 1928 года.

В итоге Харьков получил здание из железа, бетона и стекла высотой 63 метра (вместе с вышкой, установленной в 1953 году - 108 м), 13 этажами, 9 подъездами и "воздушными" переходами. О качестве материалов и добросовестности строителей говорить не приходится до сих пор - 7 из 12 лифтов работают без замены с начала эксплуатации в 1928 году.

Чем еще уникален Госпром в Харькове - малоизвестные факты

Госпром - это не только легенда конструктивизма, но и объект разнообразных красивых и впечатляющих историй. Например, многие харьковчане знают, что во время рытья котлована рабочими были обнаружены кости мамонта, которые сейчас хранятся в Харькове, в музее естественной истории на ул. Тринклера.

Поэт Владимир Маяковский описал это обстоятельство в своем стихотворении:

Где вороны бились, над падалью каркав,

в полотна железных дорог забинтованный,

столицей гудит украинский Харьков,

живой, трудовой и железобетонный.

Стоит заметить, что, кроме Маяковского, о Госпроме писал и Анри Барбюс, а украинский писатель Олесь Гончар сказал: "Если конец, то только так, только там, на площади Дзержинского перед Госпромом, влететь и упасть, как падали когда-то гонцы - вестники победы на площадях античных городов".

Отходя от искусства, возвращаясь к практичным ремеслам, отметим, что Госпром - это неповторимая постройка еще и потому, что проект был разработан на основании опыта японских ученых. Суть его такова - башни разной высоты соединены переходами. В результате этого резонансная частота каждой башни накладывается на другую, ослабляя колебание здания в целом. Именно это обстоятельство, по мнению разных инженеров, дает эффект нерушимости монолита.

Госпром на карте Харькова значил очень много - как минимум, харьковский стекольный завод построили специально для производства стекол в окна первого советского небоскреба.

К сожалению, 28 октября 2024 года Госпром стал еще одной жертвой полномасштабного вторжения, приняв на себя удар сокрушительной силы бесчувственных холодных боеприпасов.

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