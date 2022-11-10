Независимую оценку коллекций Довженко-Центра будут проводить эксперты из четырех разных учреждений.

Госкино уже инициировало экспертную оценку коллекций Довженко-Центра. При этом фильмофонд и дальше будет храниться в Центре, по адресу ул. Васильковская, 1.

Об этом в колонке на Цензор.net сообщил Сергей Козлов, глава Ассоциации судебных репортеров Украины, основатель Центра обличителей коррупции.

В тексте он опровергает фейки и манипуляции вокруг реорганизации Довженко-Центра. Одна из них касается якобы намерений и.о. директора учреждения Юлии Каждан провести оценку коллекции.

Видео дня

На самом деле еще 2 ноября Госкино обратилось в Министерство культуры, Министерство юстиции, Государственную архивную службу и собственное ГП "Национальный центр Александра Довженко" с предложением предоставить кандидатуры экспертов для рабочей группы, которая и будет проводить оценку музейной и фильмовой коллекции учреждения.

"Оскорбления в духе "новая и.о. директора нужна, чтобы провести дерибан нашей коллекции" банально не соответствуют действительности", — заявил Сергей Козлов.

Также не достоверна информация о якобы намерениях уничтожить или переместить фильмофонд, а также о запланированных массовых увольнениях сотрудников после реорганизации Центра.

"В таких случаях по трудовому законодательству всем работникам предлагается место работы на аналогичных должностях в новой структуре. А дальше право работника решать, будет ли он работать дальше, примет ли другое решение, например, работник может быть переведен в другую организацию", — заверил Сергей Козлов.

Напомним, приказом от 5 августа 2022 года Госкино решило провести реорганизацию и передачу полномочий ГП "Национальный центр Александра Довженко". В приказе говорится о распределении Довженко-Центра на три юридических лица: ГП "Украинская анимационная студия", ГУ "Научный центр кинематографии Украины" и ГП "Национальный центр Александра Довженко".