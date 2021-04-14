Девушка призналась, что фотосессия на самом деле была незапланированной: "захотели сделать пару фото на память".

Одна из участниц скандальной фотосъемки на балконе небоскреба в Дубае, рассказала об аресте и условиях пребывания в камере.

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«Камеры были просто ужасные, заключенных очень много, воздух влажный, в туалетах грибок и куча волос. В камерах всегда горел яркий свет, не было окон. Мы не знали, который час. Не было простейших средств гигиены. Нам не давали позвонить родным, которые не знали, что с нами. Мы спали на полу, постелив матрас. Там же и ели. Вся еда была огненно-острая. Приносили только курицу и рис, в котором часто были волосы. Из-за этого большинство девочек все дни ели только лаваш и чай. Когда мы плакали, женщины с нас смеялись. Говорили, что нам здесь и место», – отметила она.

По ее словам, все они находились в камерах восемь дней:

«Меня завели первой, посадили на грязный матрас. У меня началась истерика. Девочки приходили одна за одной. Только тогда мы осознали, что лишены свободы. Было страшно».

При этом модель призналась, что съемки были не запланированы, как сообщалось ранее:

«Я работаю ню-моделью, но с поездкой это не связано. Мы поехали как друзья, одной компанией – погулять, отдохнуть. Это была не съёмка для журнала. Захотели сделать пару фото на память, просто в таком формате».

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Автор: Катерина Шварц