На земельный участок, который предназначался для накопления собранного снега, свозили различные отходы.

Генеральному директору "Киевавтодора" и бывшему начальнику ШЕУ Соломенского района сообщено о подозрении в связи с заданием убытков на почти 300 миллионов гривен.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, фигурантов подозревают в служебной халатности.

В частности, нарушители свозили отходы различного типа на земельный участок, который предназначался исключительно для накопления снега собранного на улицах столицы. Такие действия привели к загрязнению участка отходами и материалами, вредными для людей и окружающей среды.

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"В течение 2022-2023 годов должностные лица КП "ПЭУ Соломенского района города Киева" по указанию своего руководителя свозили отходы различного типа на земельный участок, который предназначался исключительно для накопления снега, собранного на улицах г. Киев. В свою очередь руководитель "Киевавтодора" вследствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям, допустил осуществление подконтрольным предприятием действий, которые привели к загрязнению участка отходами и материалами, вредными для людей и окружающей среды", – отметили в полиции.

В связи с этим, в ходе осмотра земельного участка с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Столичного округа выявлен металлолом, твердые бытовые отходы, пластик отходы автомобильного транспорта.

"В результате государству был нанесен ущерб на почти 300 млн грн", – сказано в сообщении.

В то же время, 15 февраля генеральному директору "Киевавтодора" и бывшему начальнику районного ПЭУ сообщили подозрение по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры.

Коррупция в"Киевавтодоре"

Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года заместителю директора "Киевавтодора" было сообщено подозрение из-за нанесения убытков в почти 2 млн грн. в частности, в Печерском районе столицы было закуплено и установлено более 2 тыс ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали, которые по высоте не соответствуют требованиям ДСТУ.

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