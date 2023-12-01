С начала полномасштабного вторжения РФ были восстановлены четыре разрушенных магазина COMFY.

Гендиректор (CEO) компании COMFY - крупнейшего розничного торговца бытовой техникой и электроникой в Украине, Игорь Хижняк одержал победу в номинации "CEO года" Всеукраинской ежегодной Премии HR Pro Awards 2023.

Профессиональное жюри премии оценило стремление гендиректора к построению здоровой устойчивой системы, которая развивается и дает возможности каждому сотруднику двигаться вперед.

Стоит отметить, что человекоцентричность, внимание к потребностям сотрудников и клиентов, акцент на эффективность бизнес-процессов и прозрачная и честная коммуникация на всех уровнях - это особенности корпоративной культуры COMFY.

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Успехи, которых удалось добиться команде COMFY, неоспоримы. Под руководством Игоря Хижняка команда компании, несмотря на все современные вызовы, не только стабилизировала и возобновила полноценную работу сети, но и перешла к активному развитию.

С начала полномасштабного вторжения РФ восстановлены четыре разрушенных магазина COMFY, а 19 новых магазинов различных форматов открыты. В то же время доля онлайн-продаж превысила 30%.

Компания - лидер в сегменте "бытовая техника и электроника" по объемам продаж, по качеству сервиса и суммам уплаченных налогов.

Игорь Хижняк в 2007 году присоединился к команде COMFY, в 2011-м занял должность операционного директора, а в 2017-м стал CEO компании. За тот период, который Хижняк находился на руководящих должностях, COMFY получила статус игрока национального масштаба, перешла к омниканальной бизнес-модели (практика интеграции нескольких каналов с целью создания целостного и последовательного обслуживания клиентов, - ред.), провела полный реформат сети магазинов и продолжает диджитализировать процессы.

Гендиректор COMFY с 2014 года поддерживает украинскую армию и волонтерское движение и активно привлекает команду к проектам по поддержке защитников и защитниц.

Напомним, Всеукраинская Премия HR Pro Awards уже во второй раз отметила личные и командные достижения представителей HR-профессии. Номинантов оценивали 40 экспертов. В 12 различных номинациях были представлены более 100 проектов. Среди ритейлеров награды также получили "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина" и Fozzy Group.