Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины.

Кабинет министров принял распоряжение "Об открытии пунктов пропуска через государственную границу "Дьяковцы" и "Красноильск"".

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Учитывая нагрузку транспортных потоков и численное перемещение людей через пункты пропуска в связи с военной агрессией РФ против Украины, открытие новых пунктов пропуска на границе с Румынией в Черновицкой области является насущной потребностью. Принятым распоряжением, в частности, предусмотрено, что после обеспечения Гостаможслужбой и Госпогранслужбой работы соответствующих подразделений вновь созданные пункты пропуска будут действовать следующим образом: ПП "Дьяковцы" – для пешеходного и автомобильного сообщения (включая автобусы), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы; ПП "Красноильск" – для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 тонны), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и временем работы с 8 до 20 часов.

Предполагается, что открытие новых пунктов пропуска и пунктов контроля на украинско-румынской государственной границе позволит создать благоприятные условия для уменьшения нагрузки на существующие пункты пропуска Черновицкой и Закарпатской областей в условиях военного положения.

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