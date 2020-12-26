Сами же организаторы акций настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.

Читайте такжеПолитзаключенный Кремля Шумков рассказал о пытках российских силовиков

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Он заявил, что #SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще, но фискализация нужна Украине, вспомнив об опыте соседей, в частности Польши.

"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – утверждает депутат.

Сами же организаторы акций настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

Протесты ФОПов: что известно

22 декабря днем активисты #saveФОП устроили очередную акцию протеста. Вечером они пришли ко Дворцу "Украина", в котором проходил концерт "Вечернего Квартала". Активисты хотели пообщаться с актерами и попросить их "пристыдить" президента. На месте было замечено значительное сосредоточение правоохранителей.

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий "ФОПов".

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН