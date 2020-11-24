В Украине резко увеличилось количество благотворительных фондов, ведущих сомнительную деятельность. Собранные такими структурами средства скорее могут уйти в карманы мошенников, чем на помощь нуждающимся.
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Об этом говорится в сюжете проекта «Гроші». Так, активистка Екатерина Жук уже 5 лет в рамках своего проекта Charity tuner мониторит украинский рынок благотворительности. И она неприятно удивлена. Только за последние 2 месяца появилось 5 благотворительных фондов, звонящих по всей стране.
К активистке обращаются с жалобами на новые фонды – они нарушают все неписаные правила благотворительности. С помощью колл-центров массово обзванивают частные предприятия, прибегают к манипуляциям. Рассылают потенциальным благотворителям отсканированные копии документов тех, кто нуждается в помощи.
В то же время Жук объясняет – обычно благотворительные фонды знают, что документы могут оказаться в руках мошенников, и никогда не будут рассылать личные данные.
Как отмечается в сюжете, люди все чаще жалуются на фонд «Социальная платформа». Журналисты попытались найти офис фонда в Киеве, но безуспешно. Тогда они обратили внимание на руководителя фонда – он прописан в Донецке.
Журналисты проверили кредитную историю руководителя Фонда, и были удивлены. Мужчина в свои 34 года поработал уже в двух сотнях фирм. Нашли и список кредитов, которые он брал и не возвращал.
Частный детектив Руслан Болгов отметил, что благотворительные фонды, которые занимаются мошенничеством, могут зарабатывать по полмиллиона гривен в месяц.
Кроме «Социальной платформы» частных предпринимателей по всей стране атакуют звонками фонды «Время добра и надежды», «Спаси ребенка», «Сознательная громада Украины», а также «Центр социальных платформ» и «Центр благотворительных платформ».
"Центр социальных платформ", в частности, рассылает цветные отсканированные копии документов на больного ребенка и его мать, что может стать подарком для кредитных мошенников.
При этом нечестные фонды могут даже предоставить нуждающимся определенные средства. Специалисты отмечают: «благотворители» могут собрать полмиллиона гривень, а больному ребенку выделить 15 тысяч гривень.
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