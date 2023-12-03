В Минобороны заявляют, что канал создан от имени министра.

Неизвестные создали в Telegram канал от имени министра обороны Украины Рустама Умерова, сообщают в Минобороны.

Канал используют для сбора информации от граждан Украины. "Обращаем ваше внимание - у Рустема Умерова нет аккаунта в телеграмме. Просим не предоставлять никакой информации по просьбе индивидов, которые ведут этот аккаунт, а также подать жалобу на него", - призвали в министерстве.

Согласно данным из сети, речь идет о создании неизвестными анонимного Telegram-бота "Минобороны", куда украинских военных призвали писать свои жалобы и предложения. Это фейковый аккаунт.

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Российские фейки: последние новости

Ранее в сети начали распространять фейковый фрагмент якобы сюжета украинского телеканала ICTV. В нем говорится о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы отменяет военное положение и мобилизацию в десяти областях.

Также в интернете распространяли видео, где человек в военной форме называет себя украинским военным и сообщает о намерении армии заминировать границу с Венгрией. Пограничники опровергли это заявление.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщали, что российская пропаганда распространяет фейки о подготовке к началу призыва женщин в ряды украинской армии.

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