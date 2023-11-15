Вместе с Залужным они передали Лупанчуку боевой флаг.

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу полковника Сергея Лупанчука - командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, вместе с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным они передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

"Все мы гордимся прочностью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майору Виктору Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства", - сказал Умеров.

Сергей Лупанчук - новый командующий ССО

3 ноября стало известно, что Владимир Зеленский своим указом уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций. Также стало известно, что другим указом украинский лидер назначил нового командующего Сил спецопераций. Новый командующий ССО ВСУ - полковник Сергей Лупанчук.

Сам Хоренко заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Он также отмечал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал ему, что не присылал президенту соответствующего представления на увольнение.

В комментарии СМИ заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец сообщил, что соответствующее представление о его увольнении поступило от министра обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: