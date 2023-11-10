С 2014 года ни одна женщина в Украине не была принудительно мобилизована.

Россия активно разгоняет фейки о том, что Украина якобы готовится к началу призыва женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Для этого российская пропаганда использует статью The New York Times, где рассказывалось о том, как украинские женщины учатся воевать.

Как отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram, эта информация не соответствует действительности. Отмечается, что в своей статье NYT рассказывает о том, что Украина полагается только на собственное население как резерв для пополнения личного состава, а потому многие женщины проходят военные учения, чтобы впоследствии вступить в ряды ВСУ.

"По данным Министерства обороны Украины, сейчас в Силах обороны служат около 43 тысяч женщин. Им больше не запрещено быть пулеметчицами, командирами танка и снайперами, а также водителями грузовиков. Однако о призыве речь не идет – с 2014 года ни одна женщина в Украине не была принудительно мобилизована", – говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности также напомнили, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на воинский учет. Однако это не значит, что речь идет о мобилизации. Таким образом государство обобщает данные об имеющемся резерве специалистов в медицинской отрасли.

Фейки РФ об Украине

Один из любимых нарративов Кремля об Украине – это "существование" на территории нашей страны биолабораторий. На разных площадках РФ заявляла о зараженных деньгах, боевых комарах, голубях и прочих абсурдных вещах.

В конце октября Россия выдала новый фейк о биолабораториях в Украине. По версии Минобороны страны-агрессора, США якобы планируют возобновить работу биообъектов в Украине и хотят начать сбор опасных патогенов на западных территориях в свои коллекции.

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