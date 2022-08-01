С животными мужчина прошел более 50 км, а затем нанял грузовик, чтобы довезти овец на Волынь.

Фермер с Донбасса Владимир Алехин много лет разводил овец в Павловке, но из-за боевых действий был вынужден покинуть дом.

Как сообщает "Суспильне" свою отару пастух не покинул. Сначала его отара насчитывала 520 голов, но после одного из обстрелов, он потерял часть животных.

"У меня 100 голов легли... когда был минометный обстрел. Я стоял на пастбище, пытался отогнать, но все-таки попало", - рассказал мужчина.

Уцелевшую часть овец мужчина сначала пешком гнал из зоны боевых действий. С животными прошел более 50 км, а затем нанял грузовик, который завез овец на Волынь к знакомому фермеру.

"Я ему предложил приехать ко мне. Он долго думал, потому что далеко ехать. Мы помогли ему и он приехал к нам. Он не то, что трудолюбивый, он – пахарь. Горой стоит за Украину. С россиянами не захотел жить и приехал к нам", - рассказал волынский фермер Василий Мельник.

Теперь уже на лугах Волыни фермеру из Донбасса выпасать стадо помогают Люся и Рошен, два пса пастушьей породы бордер-колли, которых пастух тоже перевез из Донбасса.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину через Запорожье прошло около 400 тыс. украинцев, выехавших с оккупированных территорий.

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