Композиция посвящена лабораторным животным.

Необычный памятник открыли 1 сентября в Харькове. Скульптура под названием "Феномен наук о здоровье" открыли на территории Национального фармацевтического университета.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Скульптор изобразил крысу, бегущую с таблеткой в лапах. Посвящена композиция лабораторным животным, потому что именно с их помощью совершили многие открытия в фармации и медицине.

"Лабораторные животные - идеальные помощники ученых уже много десятилетий подряд. Сегодня научное сообщество переосмысливает подходы к научным исследованиям, начиная применять новейшие технологии: биоинженерные, трехмерное моделирование, клеточные культуры", - отметила ректор вуза Алла Котвицкая.

Скульптуру создал народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов из бронзы. Ее высота вместе с мраморным постаментом составляет 3,5 метра.

Как ранее сообщал УНИАН, на площади Евгения Маланюка во Львове открыли первый в Украине памятник Францу Ксаверу Вольфгангу Моцарту.

Скульптуру открыли в четверг, 26 августа, к 230-летнему юбилею Моцарта младшего. До 2016 года на этом месте стоял советский памятник писателю Степану Тудору.

Автор: Анастасия Горбачева