Скульптуру Моцарту-сыну делали в Зальцбурге, а отливали из бронзы во Львове.

На площади Евгения Маланюка во Львове открыли первый в Украине памятник Францу Ксаверу Вольфгангу Моцарту.

Об этом передает "Эспрессо.Запад".

Скульптуру открыли в четверг, 26 августа, к 230-летнему юбилею Моцарта младшего. До 2016 года на этом месте стоял советский памятник писателю Степану Тудору.

Скульптуру Моцарту-сыну делали в Зальцбурге, а отливали из бронзы уже во Львове. На ней Моцарт изображен с большим барочным париком, который символизирует его связь с легендарным отцом. Сам портрет выполнен в образе композитора эпохи романтизма.

На открытии скульптуры выступила дирижер, основатель и арт-директор Международного фестиваля классической музыки LvivMozArt Оксана Линей. Во время выступления она напомнила, что в сентябре выйдет в свет первая книга о композиторе "Моцарт-сын. Жизнь Франка Ксавера в путевом дневнике и письмах".

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Автор: Денис Прядко