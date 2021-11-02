Экс-депутат призвала своих врагов не прятаться за анонимными заявлениями в полицию, а открыто высказать ей свои претензии

Бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион призвала своих врагов не прятаться за анонимными заявлениями в полицию, а открыто высказать ей свои претензии.

Об этом она заявила УНИАН, комментируя возбуждение полицией уголовного производства по ч. 1 ст. 161 УКУ, где заявитель утверждает, что она нарушает равноправие граждан, а именно называет украинскую спортсменку Ярославу Магучих "биологическим мусором" за ее совместное фото с российской легкоатлеткой на Олимпиаде в Токио.

Она сказала, что впервые слышит о наличии такого уголовного производства.

"Мне об этом не известно, меня эта история не интересует: что говорить о биологическом мусоре? Биологический мусор и является биологическим мусором. Они это делают разве что из-за бессилия перед Фарион, из-за бессилия они могут вручить мне подозрение, из-за бессилия перед силой украинского слова, перед моей правдой и абсолютно точными идентификациями тех, которые позорят Украину на международной арене. Это все продолжается с 2003 года, все эти упреки в мой адрес. Спасибо. Это признание моей силы. И признание языковой правды. Это значит, что в моих руках лучшее оружие – слово. От этого оружия недруги проявляют свою внутреннюю сущность – у них рога и копыта вылезают. Я не рейдернула ни у кого завод, не украла ни у кого землю, никого не убила. Я просто точно идентифицирую и называю. Потому что я доктор филологических наук и знаю, что когда что-то неправильно назвать, то будем неправильно делать. А если что-то правильно назвать, то тогда победим", - сказала Фарион.

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Также Фарион сказала, что ей интересно было бы узнать, кто является заявителем по этому производству и призвала этого заявителя не прятаться за спинами полиции, а высказать ей претензии открыто.

"Вот собственно почему же полиция не говорит кто заявитель. Покажите это существо. Существо, которое больше всего кричало, что Фарион - член Коммунистической партии, это был Шарий. Так кто же теперь больше всего кричит, что Фарион разжигает межнациональную рознь? Покажите мне этот биологический мусор и сразу исчезнет целый ряд вопросов. Чего же они прячут человека, обратившегося в полицию. Это чей-то заказ. Но если кто-то считает, что его право оскорблено, то идите тогда на меня с открытым забралом. Я хочу иметь перед собой открытого соперника. Почему же вы прячетесь? Я вас облеплю так, что вы поймете, что у вас ничего нет, кроме тела. Я выиграла уже все суды на эту тему: какого – то Лабунского, теперь - Чижмаря. И это та самая частушка, которая продолжается в отношении меня с 2003 года. Войны, как известно, выигрывают учителя и священники, поэтому они панически боятся Фарион со словом правды. Не любого другого, а Фарион и Ницой. Потому что мы называем вещи своими именами".

Уголовное дело против Ницой и Фарион

Сегодня стало известно, что правоохранители начали уголовное производство, фигурантами которого являются скандальная экс-депутат Рады Ирина Фарион и детская писательница Лариса Ницой.

Дело завели из-за оскорблений Фарион и Ницой в адрес украинских олимпийцев и футболистов национальной сборной. Расследование начали в октябре по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины. Основанием для открытия дела стало решение суда от 4 октября, который обязал сделать это.

Автор: Дмитрий Хилюк