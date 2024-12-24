'Это война технологий': глава ОО 'Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии' Артем Колюбаев об инициативе 'Дроны Гвардии'

Современная война - это война технологий. Дроны стали незаменимым оружием на поле боя, помогая украинским военным эффективно выполнять боевые задачи, спасать жизни и останавливать наступление врага. Благодаря ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" во главе с Артемом Колюбаевым и его партнерам из дружественных благотворительных инициатив защитники Украины получают беспилотники для усиления обороноспособности. Передача современного оборудования происходит в рамках проекта "Дроны Гвардии" - совместной инициативы украинского бизнеса и командования Национальной гвардии Украины, которая длится более года. В рамках проекта уже собраны десятки миллионов гривен, которые были направлены на приобретение дронов и сопутствующей техники для подразделений Нацгвардии. Благодаря таким инициативам военные получают не только современное оборудование, но и ощущение надежной поддержки тыла.

Одним из ключевых результатов проекта стала поставка дронов модели "Гранит", которые получили подразделения Национальной гвардии Украины - бригады "Буревій" и "Тайфун". Эти беспилотники имеют уникальные характеристики, способны проводить разведку, наносить точечные удары и уничтожать технику противника. Общая стоимость двух комплексов, переданных в рамках проекта, составляет 7 миллионов гривен. Собрать средства и аккумулировать усилия удалось благодаря совместной работе ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" во главе с Артемом Колюбаевым, ОО "Фонд Течение" и ее соучредителя Олега Крота и БФ "Батальон волонтер".

"Дроны "Гранит" - это технологии нового поколения. Они не только помогают уничтожать врага, но и спасают жизни наших бойцов. В рамках проекта "Дроны Гвардии" мы уже передали более 600 различных дронов. Каждая такая машина - это вклад в нашу победу", - отметил Артем Колюбаев.

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Дроны, которые Украина получает благодаря проекту "Дроны Гвардии", выполняют широкий спектр задач. Их классифицируют по функциям:

- Разведывательные: обеспечивают точную информацию о позициях врага.

- Ударные: способны наносить удары по бронетехнике и живой силе противника.

- Транспортные: используются для доставки боеприпасов и медикаментов в зону боевых действий.

В современной войне дроны стали незаменимым оружием, которое спасает жизни и меняет ход боевых действий. Украина активно развивает собственное производство беспилотников, что позволяет создавать модели, адаптированные к потребностям фронта. В планах - изготовление 30 тысяч дальнобойных дронов ежегодно.

Каждый беспилотник способен:

- Жить 72 часа на поле боя

За это время он собирает разведывательные данные, фиксирует действия врага и выполняет до 20 функций.

- Спасти 100 жизней

Один дрон способен сохранить жизни сотен бойцов, передавая ценную информацию о позициях оккупантов.

- Спасти 100,000 жизней

Проект "Дроны Гвардии" демонстрирует силу совместных усилий бизнеса, волонтеров и военных. Благодаря таким инициативам украинская армия получает современную технику, которая не только повышает боеспособность, но и приближает нашу победу. Каждый переданный дрон - это спасенные жизни, защищенная земля и уверенность в будущем Украины.

Союз ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" поставил себе цель закупить 1000 дронов для украинских военных, чтобы обеспечить бригады Национальной гвардии Украины необходимым оборудованием для выполнения боевых задач.

Дроны - глаза войны. Беспилотники уже доказали свою эффективность в российско-украинской войне. Одна птичка в небе может изменить ход операции, спасти сотни жизней и предоставить нашей армии ключевое преимущество на фронте.