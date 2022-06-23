Епифаний просит Шмыгаля решить два вопроса.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний просит Кабинет министров предоставить ПЦУ один из храмов Киево-Печерской Лавры для совершения регулярных богослужений.

Об этом говорится в письме Епифания к премьер-министру Дениса Шмыгаля, обнародованном на сайте ПЦУ.

В частности, предстоятель ПЦУ сообщил главе правительства, что решением Священного синода 23 мая в составе Православной церкви Украины был основан мужской монастырь – Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра ПЦУ.

В этой связи Епифаний просит Шмыгаля решить два вопроса.

"Безотлагательно решить вопрос о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другой в пределах Верхней Лавры) – для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Монополия монастыря Московского патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом", - отмечает Епифаний.

Кроме того, он просит премьер-министра "найти возможность для предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности".

"Для решения этих вопросов прошу дать поручение компетентным государственным институтам незамедлительно, с привлечением уполномоченных от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ лиц, провести изучение состояния дел для представления согласованных рекомендаций", - подчеркивается в письме.

Как сообщал УНИАН, в мае синод ПЦУ образовал в своем составе религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".