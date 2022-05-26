Патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку проведения так называемой "специальной операции" на территории Украины.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний считает, что заявления патриарха РПЦ Кирилла, в частности относительно оправдания российской агрессии против Украины, свидетельствуют о его еретизме.

Об этом говорится в Twitter Епифания.

"Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист идеологии "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния", - заявляет глава ПЦУ.

Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола из-за распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных.

Патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку проведения так называемой "специальной операции" на территории Украины.

В частности, 3 апреля во время богослужения в храме Христа Спасителя Кирилл благословил русскую армию на вооруженную агрессию против Украины, а также заявил, что все это "несет добро и справедливость".

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