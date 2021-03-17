Законопроект отправили на доработку.

Профильный комитет Верховной Рады не поддержал законопроект о предоставлении разрешения полиции применять электрошокеры.

Как передает корреспондент УНИАН, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности не проголосовал за то, чтобы рекомендовать парламенту принять проект закона «О внесении изменений в статью 45 закона Украины «О Национальной полиции» (№ 4375) за основу. Комитет направил законопроект на доработку.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич пояснил на заседании комитета, что электрошоковые устройства (контактного и контактно-дистанционного действия) позволили бы эффективно прекратить нарушение, при этом нанося «нарушителю меньший вред по сравнению с применением устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, или огнестрельного оружия».

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Предполагалось, что электрошокеры применялись бы для задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающего при этом физическое противодействие полицейскому; задержания лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать; задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, которое пытается убежать из-под стражи; задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

В то же время народный депутат Украины Александра Устинова (фракция «Голос») отметила, что в связи с тем, что речь идет о разрешении использования электрошокеров и при административных правонарушениях, их могут использовать и во время мирных собраний. Она отметила, что на сегодняшний день 64% украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней, а значит, имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. По ее словам, использование шокера полицейскими к таким больным может быть смертельным.

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Автор: Надя Пришляк